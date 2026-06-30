Külföld, Háború :: 2026. június 30. 21:00 ::

Lapértesülés: Omán hivatalos javaslatot terjesztett az Egyesült Államok elé a Hormuzi-szorosra vonatkozó "szolgáltatási díjról"

Omán hivatalos javaslatot terjesztett az Egyesült Államok elé a Hormuzi-szoroson való áthaladásért tervezett "szolgáltatási díjról" - írta a The New York Times című amerikai napilap kedden iráni és közel-keleti diplomatákra hivatkozva.

A lap értesülése szerint az ománi javaslat a Malajziát és Szingapúrt elválasztó Malaka-szoroson alkalmazott modellt veszi alapul, ahol egy magánalapítvány szed önkéntes alapú hozzájárulást a navigációs biztonságot segítő szolgáltatás fejében.

Az önkéntes alapú rendszerrel Irán nem ért egyet - közölte a cikkben idézett iráni diplomata.

Az amerikai napilap összefoglalója szerint Európa ugyan vonakodik elfogadni, hogy bármilyen díj vagy illetéke terhelje a Hormuzi-szoroson való közlekedést, ugyanakkor a megszólaló térségi diplomaták szerint hajlandó lenne hozzájárulni egy olyan megoldáshoz, amely nem sérti a nemzetközi jogot, ezt a feltételt pedig az önkéntes szolgáltatási díj kielégítheti.

Az Egyesült Államok eddig határozottan elutasította bármilyen áthaladási díj gondolatát a Hormuzi-szoroson mint nemzetközi tengerszakaszon, azzal indokolva, hogy az veszélyes precedenst jelentene a világ más régióiban.

Előzetes közlések szerint az Egyesült Államok és Irán között katari közvetítéssel keddtől Dohában tartott - technikai szintű - egyeztetések egyik kiemelt témája a Hormuzi-szoros és annak forgalmát illető kérdések.

(MTI)