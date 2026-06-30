Omán hivatalos javaslatot terjesztett az Egyesült Államok elé a Hormuzi-szoroson való áthaladásért tervezett "szolgáltatási díjról" - írta a The New York Times című amerikai napilap kedden iráni és közel-keleti diplomatákra hivatkozva.
A lap értesülése szerint az ománi javaslat a Malajziát és Szingapúrt elválasztó Malaka-szoroson alkalmazott modellt veszi alapul, ahol egy magánalapítvány szed önkéntes alapú hozzájárulást a navigációs biztonságot segítő szolgáltatás fejében.
Az önkéntes alapú rendszerrel Irán nem ért egyet - közölte a cikkben idézett iráni diplomata.
Az amerikai napilap összefoglalója szerint Európa ugyan vonakodik elfogadni, hogy bármilyen díj vagy illetéke terhelje a Hormuzi-szoroson való közlekedést, ugyanakkor a megszólaló térségi diplomaták szerint hajlandó lenne hozzájárulni egy olyan megoldáshoz, amely nem sérti a nemzetközi jogot, ezt a feltételt pedig az önkéntes szolgáltatási díj kielégítheti.
Az Egyesült Államok eddig határozottan elutasította bármilyen áthaladási díj gondolatát a Hormuzi-szoroson mint nemzetközi tengerszakaszon, azzal indokolva, hogy az veszélyes precedenst jelentene a világ más régióiban.
Előzetes közlések szerint az Egyesült Államok és Irán között katari közvetítéssel keddtől Dohában tartott - technikai szintű - egyeztetések egyik kiemelt témája a Hormuzi-szoros és annak forgalmát illető kérdések.
(MTI)