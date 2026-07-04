Külföld :: 2026. július 4. 19:44 ::

Még III. Károly is azt ünnepli, hogy az amerikai gyarmatok szakítottak a brit koronával

III. Károly brit uralkodó szombaton az amerikai függetlenség ünnepe alkalmából kiadott üzenetében hangsúlyozta: semmi kétsége sincsen, hogy London és Washington a jövőben is megvédi közös értékeit.

"Az évszázadokon át megosztott kihívások és sikerek után országaink a barátságra, a bizalomra, a szabadság iránti meggyőződésre, a jogállamra és valamennyi ember lény méltóságára alapozott kapcsolatokat építettek ki" - írta a brit uralkodó a királyi család X közösségi oldalán közzétett üzenetben.

"Ahogyan most a következő 250 év felé fordulunk, semmi kétségem sincsen, hogy a jövőben is megvédjük a közös értékeinket" - tette hozzá az uralkodó, aki kifejezte azon hitét, hogy a népeik közötti kapcsolat "az idővel erősödni hivatott".

Az Egyesült Államok szombaton ünnepli a függetlenség napját: 250 évvel ezelőtt írták alá Philadelphiában a Függetlenségi Nyilatkozatot, amellyel tizenhárom amerikai gyarmat szakított a brit koronával.

Áprilisban III. Károly király és Kamilla királyné többnapos állami látogatást tett az Egyesült Államokban, ahol a Fehér Házban az elnök fogadta őket. A látogatásra akkor került sor, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni háború miatt.

(MTI nyomán)