Külföld :: 2026. július 8. 07:07 ::

Kis moduláris atomreaktorok telepítéséről kötött együttműködési megállapodást az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea

Kis moduláris atomreaktorok telepítéséről szóló együttműködési nyilatkozatot írt alá az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea külügyminisztere - közölte az amerikai külügyminisztérium.

A bejelentés szerint Marco Rubio amerikai, Motegi Toshimitusu japán és Cho Hyun dél-koreai külügyminiszter Ankarában a NATO-csúcstalálkozót kísérő találkozójukon írták alá a dokumentumot, ami háromoldalú együttműködési keretet hoz létre a kis moduláris atomreaktorok telepítésére más országokban, elsősorban az Indiai- és Csendes-óceán térségében az energiabiztonság növelésének érdekében.

A washingtoni közlemény szerint a három ország együttműködésének keretében létrejött egy iparági kezdeményezés az amerikai GE Vernova, a japán Hitachi, a dél-koreai Samsung és a lengyelországi alapítású SGE között, hogy előmozdítsa a BWRX-300-as kis moduláris reaktorok európai telepítését.

(MTI)