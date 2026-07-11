Külföld :: 2026. július 11. 15:24 ::

Volt afgán képviselőt adott ki Kenya az Egyesült Államoknak

A kenyai hatóságok kiadtak az Egyesült Államoknak egy volt afgán parlamenti képviselőt, aki ellen Washington kábítószer- és fegyverkereskedelem gyanúja miatt adott ki körözést - jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter helyi idő szerint pénteken azt mondta, Abdulzahír Kadírt azzal gyanúsítják, hogy több száz kilogramm heroin és metamfetamin csempészését tervezte az Egyesült Államokba, ám a személy, akivel erről tárgyalt, valójában az amerikai hatóságok ügynöke volt.

Zahír emellett a tárca szerint több száz nehézgéppuska, roham- és mesterlövész puska, rakétavető és gránát eladásáról is tárgyalt.

Zahír - akit 2025-ben vettek őrizetbe Nairobiban, Kenya fővárosában - a tálibok 2021-es ismételt hatalomátvétele előtt az afgán parlament alelnöki tisztségét töltötte be, illetve az afgán határőrség egyik parancsnoka volt. Ha az amerikai bíróság elítéli, akár életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.

(MTI)