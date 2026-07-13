Külföld :: 2026. július 13. 18:07 ::

Sertésfejet találtak egy muszlim temetőben Mostarban

Sertésfejet helyeztek el ismeretlen elkövetők a bosznia-hercegovinai Mostar egyik muszlim háborús emléktemetőjében, ami felháborodást váltott ki a bosnyák közösség körében - közölte hétfőn a rendőrség, amely nyomozást is indított az ügyben.

Az incidensre akkor derült fény, amikor egy bosnyák küldöttség megemlékezést tartott volna az 1992-ben megalakult boszniai hadsereg egyik dandárjának évfordulója alkalmából a temetőben. A szervezők a helyszínen fedezték fel a sertésfejet, amely az iszlámban tisztátalan állatnak számít, ezért a megemlékezést végül lemondták.

Mario Kordic, Mostar horvát polgármestere aggodalmának adott hangot a temető meggyalázása miatt. Közleményében hangsúlyozta, hogy a történtek sértik az elhunytak méltóságát, valamint a város különböző nemzeti és vallási közösségei közötti kölcsönös tisztelet alapelveit.

Sanel Kajan bosnyák parlamenti képviselő elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és emlékeztetett arra, hogy a temetőt korábban is többször megrongálták. Elmondása szerint korábban sírköveket rongáltak meg, valamint horogkereszteket festettek a temető központi emlékművére.

Bosznia-Hercegovinában a három államalkotó nemzet - a bosnyákok, a szerbek és a horvátok - közötti etnikai feszültségek időről időre felszínre kerülnek, különösen a választási kampányok időszakában. Az országban október elején általános választásokat tartanak.

(MTI)