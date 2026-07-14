Külföld, Extra :: 2026. július 14. 13:10 ::

Nemek szerinti elkülönítést vezetnek be a "Közel-Kelet egyetlen demokráciája" egyik városának utcáin

A Tel-Avivhoz közeli ultraortodox Bné Brak önkormányzata bejelentette, hogy nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin - jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja.



Bné Brak egyik utcája (fotó: Chaim Goldberg/Flash90)

A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Slomo Hamelech (Salamon király) és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik.

Az érintett utcákban táblákat helyeznek ki, és a két járdát úgy jelölik ki, hogy a férfiak és a nők ne ugyanazon az oldalon közlekedjenek. A rabbik útmutatása szerint a város valamennyi lakóját arra kérik, hogy tartsa be az előírást, amelynek elsődleges célja a közeli rendezvénytermek környékén kialakuló nagy gyalogosforgalom kezelése.



Szörnyű lehet ott nyáron a levegő minősége (fotó: Yonatan Sindel/Flash90)

Az intézkedés ellentétes az izraeli legfelsőbb bíróság korábbi döntéseivel, amelyek megtiltották a nemek szerinti elkülönítést előíró táblák kihelyezését közterületen.

"A város rabbijainak levele teljesen egyértelmű, önmagáért beszél. A város lakossága, amely Izrael nagy rabbijainak útmutatását követi, és hallgat szavukra, eleget fog tenni kérésüknek" - fogalmazott közleményében Bné Brak önkormányzata.

(MTI)