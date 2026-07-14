Külföld :: 2026. július 14. 20:10 ::

Orosz miniszterelnök-helyettes: Moszkva és Washington űrprogramjai kívül állnak a politikán

Oroszország és az Egyesült Államok űrprogramjai kívül állnak a politikán - jelentette ki kedden Gyenyisz Manturov orosz első miniszterelnök-helyettes a Vesztyi hírportálnak, miután Oroszországban megbeszélést folytatott a NASA amerikai űrkutatási hivatal vezetőjével, Jared Isaacmannel.

"Az űrprogramok nem tartoznak a politika körébe, amit az is bizonyít, hogy évente mind a mi űrhajóinkon amerikai űrhajósokkal, mind az Egyesült Államokban a saját űrhajóikon a mi űrhajósainkkal repülnek. Így együtt élnek, együtt dolgoznak, együtt végeznek tudományos kísérleteket, és ezzel előmozdítják a nemzetközi együttműködést az űrkutatás területén" - mondta Manturov.

Az orosz miniszterelnök-helyettes szerint Oroszország és az Egyesült Államok kész megvitatni a nemzeti űrállomások terén folytatandó további együttműködést is. "Ebben a tekintetben különös jelentőséget tulajdonítunk annak a lehetőségnek, hogy rendkívüli helyzetek esetén kölcsönös segítséget nyújthassunk egymásnak" - tette hozzá.

Mint mondta, Moszkva és Washington együttműködési lehetőségeket lát a holdprogramok keretében, valamint az űrgyógyászat és az űrbiológia területén is. Hozzátette: megvitatják a Nemzetközi Űrállomás (ISS) további üzemeltetésének kérdését is.

A Roszkoszmosz vezetője, Dmitrij Bakanov a nap folyamán szót ejtett arról is, hogy a tervezett, Föld körüli pályán keringő orosz űrállomás új fejezetet nyit majd az űrhajózás történetében.

Ez nem az ISS folytatása, hanem "egy teljesen új fejezet, egy alapvetően új, korszerűbb űrállomás, amely lényegében a lehető legnagyobb mértékben automatizált lesz. Ott teljesen új, kiegészítő kísérleteket fognak végrehajtani" - hangsúlyozta Bakanov élő közvetítés során, az új ISS-legénységet szállító hordozórakéta elindítása után. A Szojuz MSZ-29 űrhajó háromfős legénységével időközben már sikeresen Föld körüli pályára állt.

A Szojuz MSZ-29 fedélzetén Pjotr Dubrov és Anna Kikina orosz, valamint az indiai származású Anil Manon amerikai űrhajós tartózkodik. Küldetésük a világűrben várhatóan 261 napig tart. Űrhajójuk a tervek szerint az esti órákban csatlakozik az ISS Pricsal nevű orosz modulhoz.

"Amikor a dokkolás megtörténik, és a srácok már feljutnak az űrállomásra, akkor tekinthetjük a feladatot teljesítettnek, és végre megnyugodhatunk" - jegyezte meg Bakanov.

Jared Isaacman a Szojuz MSZ-29 sikeres elindulását követően kijelentette, hogy az orosz-amerikai együttműködés már negyed évszázada biztosítja az ember folyamatos jelenlétét az űrben.

(MTI)