Külföld, Háború :: 2026. július 18. 07:26 ::

Irán az USA közel-keleti bázisait, az Egyesült Államok pedig Irán vízellátásáért felelős infrastruktúráját támadta az éjjel

Az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen indított támadásokról számoltak be az iráni fegyveres erők szombatra virradóra, miközben az éjszaka folyamán több iráni térségből amerikai csapásokat jelentettek, az IRNA iráni állami hírügynökség halálos áldozatokról is tud.

Iráni hivatalos források szerint hárman meghaltak és nyolcan megsebesültek a dél-iráni Hormozgán tartományt érő csapásokban, helyi hatóságok pedig robbanásokat jelentettek a nyugat-iráni Horramábádból is.

Iráni sajtóforrások szerint a hormozgáni csapás a többi között egy sótalanító üzemet és a tartományban lévő Dzsászk körzet vízellátásáért felelős infrastruktúráját érte, sokan maradtak víz nélkül. A körzet egyik tisztségviselője a Merh iráni hírügynökségnek azt mondta, igyekeznek mihamarabb helyreállítani a károkat.

Az IRNA támadásokat jelentett a déli Ahváz, Bandar-Abbász és Busehr városából, illetve a közép-iráni Jazdból, valamint a Hormuzi-szoros közeli Kesm szigetéről.

A kuvaiti és jordániai hadsereg megerősítette a drón- és rakétatámadások hírét, és megszólaltak a légvédelmi szirénák Bahreinben is. Jordánia 10 iráni rakéta megsemmisítéséről számolt be, a kuvaiti hadsereg pedig rakéta- és dróntámadásról adott hírt.

Az IRIB iráni állami televízió azt közölte, a hadsereg a kuvaiti al-Adiri és Ali asz-Szálem bázist, a jordániai al-Azrak és a bahreini Sejk Ísza támaszpontot vette célba, ahonnan Teherán szerint az amerikai erők Irán ellen indítanak csapásokat.

Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében figyelmeztette a közel-keleti országokat, hasonló csapásokra kell készülniük, amennyiben helyet biztosítanak az amerikai haderő további műveleteihez.

Az amerikai erők Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) az X-en bejelentette, hogy befejezettnek nyilvánítja az Irán ellen hetedik napja folyamatosan tartó műveletei legutóbbi szakaszát, azonban figyelmeztetett, hogy "több mint 50 ezer amerikai teljesít szolgálatot a Közel-Keleten, "éberen, készenlétben".

(MTI)