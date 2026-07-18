Külföld :: 2026. július 18. 10:18 ::

Szemet szemért, repülőteret repülőtérért - dúl az ószövetségi virtus Jemenben is

Szaúd-Arábia repülőterei elleni támadásokkal fenyegetőzött szombaton a jemeni húszik védelmi minisztere, válaszul az Irán-barát lázadók állásai ellen végrehajtott, Rijádnak tulajdonított támadásra.

"Ostrom ostromért, repülőtér repülőtérért, kikötő kikötőért" - fogalmazott a Szaba jemeni hírügynökség által idézett Mohammed al-Atafi a húszik ellenőrizte jemeni főváros, Szanaa nemzetközi repülőtere elleni, a lázadók szerint Szaúd-Arábia által elkövetett légcsapásra célozva.

A csapásért egyébként nem sokkal később Jemen nemzetközileg elismert, Szaúd-Arábia által is támogatott kormánya jelentkezett, és azzal indokolta a műveletet, hogy meg akarta akadályozni egy iráni repülőgép landolását a területen.

Rijád nem sokkal később bejelentette, hogy sikeresen elhárított egy húszi rakétatámadást.

Jemenben 2014 óta dúl polgárháború az Irán-barát síita húszik és a nemzetközileg elismert kormány, illetve a vele szövetséges erők között.

(MTI)