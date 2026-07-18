Külföld, Háború :: 2026. július 18. 19:51 ::

Több amerikai katona megsebesült az Irán elleni háború utóbbi hetében

Több amerikai katona megsebesült az Irán elleni háború súlyosabb ütésváltásokat hozó utóbbi hetében - közölte szombaton az amerikai hadügyminisztérium.

A Pentagon által közölt információk szerint hétfő óta 13 katona szenvedett sebesülést az amerikai haderő által használt közel-keleti támaszpontokat érő iráni támadásokban. A katonák közül 10-en a szárazföldi hadsereg, hárman pedig a haditengerészet tagjai. A sebesültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Irán az utóbbi napokban egyebek között bahreini, kuvaiti és jordániai bázisokat támadott, és helyi idő szerint szombaton szaúd-arábiai katonai létesítmény is célpont volt.

Az amerikai haderő hivatalos nyilvántartása szerint február 28-a, a katonai konfliktus kezdete óta 14 amerikai katona vesztette életét a Közel-Keleten, közvetlen vagy közvetett módon a harci cselekményekkel összefüggésben, valamint több mint négyszázan megsebesültek.

A Középső Parancsnokság (CENTCOM) a hét elején közölte, hogy 14-re növekedett a halálos áldozatok száma. A veszteséglistára felkerült katona az Arab-tenger fölött július 1-jén lezuhant helikopter legénységének tagja volt, a mentőegységeknek nem sikerült élve kimenteniük.

A hivatalos bejelentés szerint a helikoptert nem érte ellenséges támadás, a szerencsétlenségnek más oka volt.

A további 13 katona még márciusban vesztette életét több incidensben. Hatan egy iráni dróntámadásban Kuvaitban haltak meg, további hat amerikai katona akkor vesztette életét, amikor egy légi utántöltő repülőgép ütközés következtében lezuhant Irakban. Egy amerikai katona Szaúd-Arábiában halt meg, az ottani amerikai légitámaszpontot érő iráni támadásban.

(MTI)