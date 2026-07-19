Az izraeli legfelsőbb bíróság vasárnap ideiglenes végzésben felfüggesztette az új kommunikációs törvény azon rendelkezéseinek hatálybalépését, amelyek azonnal életbe léptek volna, a törvény érdemi vizsgálatáig - jelentette a helyi média.
"A változtatások mértéke és a törvény várható hatása miatt fennáll a veszélye annak, hogy a törvény hatálybalépése után nehéz lesz visszafordítani a folyamatot" - indokolta döntését Ofer Groszkopf bíró.
Az ideiglenes végzés egyebek között megakadályozza, hogy a több nyelven sugárzó, a francia Patrick Drahi üzletember tulajdonában lévő i24 nemzetközi hírtelevízió a kábel- és műholdas hálózatokon is sugározhasson, valamint azt is, hogy a HOT és a yes kábel- és műholdas szolgáltatók reklámokat sugározzanak.
A bíróság szerint a törvény ellen benyújtott keresetek súlyos aggályokat vetnek fel mind a jogalkotási eljárással, mind pedig a jogszabály tartalmával és az általa bevezetett szabályozással kapcsolatban.
Slomó Karhi kommunikációs miniszter törvényét a kneszet néhány órával feloszlása előtt fogadta el. A jogszabály ellen nyolc keresetet nyújtottak be a legfelsőbb bírósághoz.
A törvényt egy e célból létrehozott különbizottság tárgyalta, és a parlament jogi főtanácsadójának álláspontjával ellentétesen terjesztették elő. A főtanácsadó szerint a jogalkotási folyamatot számos súlyos és érdemi hiba terhelte.
A néhány napja elfogadott jogszabály lehetővé teszi új hírcsatornák létrehozását szinte teljesen szabályozás nélkül, valamint megszünteti a csatornatulajdonosok és a hírszolgáltató cégek közötti eddig kötelező szervezeti elkülönítést. Emellett jelentősen kibővíti a kormány befolyását az országos műsorszolgáltatásra és a hírszektorra, alapjaiban alakítva át a médiaszabályozást.
A törvény megszünteti az ágazatban hosszú ideje működő felügyeleti mechanizmusokat, eltörli a minimális újságírói szakmai követelményeket, a hazai gyártású műsorokra vonatkozó kötelezettségeket, valamint a médiatulajdonlásra vonatkozó korlátozásokat. Emellett nagyobb befolyást biztosít a kormánynak a televíziós nézettségi adatok kezelésére és az állami hirdetések elosztására.
A jogalkotási folyamat során figyelmen kívül hagyták mindazokat a szervezeteket, amelyeknek a szabályos törvényhozási eljárás biztosítása lett volna a feladatuk, az állami jogi főtanácsadótól a szabályozási hatóságon át a parlamenti bizottság munkáját segítő jogi szakértőkig.
Az elmúlt hetekben a kommunikációs miniszter versenyt futott az idővel, hogy a médiarendszert gyökeresen átalakító törvényt még a kneszet feloszlása előtt elfogadtassa. Karhi a plenáris ülésen kijelentette, hogy a média átalakításával a miniszterelnök bízta meg.
A koalíció a médiatörvényt azon vitatott jogszabályok egyikeként fogadta el, amelyekhez az ultraortodox pártok támogatását a számukra fontos törvények elfogadásáért cserébe szerezte meg.
Korábban a legfelsőbb bíróság felfüggesztette a "villámtörvénykezéssel" elfogadott, a sorkatonai szolgálat alól kibúvó ultraortodoxok letartóztatás alóli mentességéről szóló törvény hatálybalépését is.
(MTI)