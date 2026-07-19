Külföld :: 2026. július 19. 11:47 ::

Az izraeli legfelsőbb bíróság felfüggesztette az új kommunikációs törvény életbe lépő részeit

Az izraeli legfelsőbb bíróság vasárnap ideiglenes végzésben felfüggesztette az új kommunikációs törvény azon rendelkezéseinek hatálybalépését, amelyek azonnal életbe léptek volna, a törvény érdemi vizsgálatáig - jelentette a helyi média.

"A változtatások mértéke és a törvény várható hatása miatt fennáll a veszélye annak, hogy a törvény hatálybalépése után nehéz lesz visszafordítani a folyamatot" - indokolta döntését Ofer Groszkopf bíró.

Az ideiglenes végzés egyebek között megakadályozza, hogy a több nyelven sugárzó, a francia Patrick Drahi üzletember tulajdonában lévő i24 nemzetközi hírtelevízió a kábel- és műholdas hálózatokon is sugározhasson, valamint azt is, hogy a HOT és a yes kábel- és műholdas szolgáltatók reklámokat sugározzanak.

A bíróság szerint a törvény ellen benyújtott keresetek súlyos aggályokat vetnek fel mind a jogalkotási eljárással, mind pedig a jogszabály tartalmával és az általa bevezetett szabályozással kapcsolatban.

Slomó Karhi kommunikációs miniszter törvényét a kneszet néhány órával feloszlása előtt fogadta el. A jogszabály ellen nyolc keresetet nyújtottak be a legfelsőbb bírósághoz.

A törvényt egy e célból létrehozott különbizottság tárgyalta, és a parlament jogi főtanácsadójának álláspontjával ellentétesen terjesztették elő. A főtanácsadó szerint a jogalkotási folyamatot számos súlyos és érdemi hiba terhelte.

A néhány napja elfogadott jogszabály lehetővé teszi új hírcsatornák létrehozását szinte teljesen szabályozás nélkül, valamint megszünteti a csatornatulajdonosok és a hírszolgáltató cégek közötti eddig kötelező szervezeti elkülönítést. Emellett jelentősen kibővíti a kormány befolyását az országos műsorszolgáltatásra és a hírszektorra, alapjaiban alakítva át a médiaszabályozást.

A törvény megszünteti az ágazatban hosszú ideje működő felügyeleti mechanizmusokat, eltörli a minimális újságírói szakmai követelményeket, a hazai gyártású műsorokra vonatkozó kötelezettségeket, valamint a médiatulajdonlásra vonatkozó korlátozásokat. Emellett nagyobb befolyást biztosít a kormánynak a televíziós nézettségi adatok kezelésére és az állami hirdetések elosztására.

A jogalkotási folyamat során figyelmen kívül hagyták mindazokat a szervezeteket, amelyeknek a szabályos törvényhozási eljárás biztosítása lett volna a feladatuk, az állami jogi főtanácsadótól a szabályozási hatóságon át a parlamenti bizottság munkáját segítő jogi szakértőkig.

Az elmúlt hetekben a kommunikációs miniszter versenyt futott az idővel, hogy a médiarendszert gyökeresen átalakító törvényt még a kneszet feloszlása előtt elfogadtassa. Karhi a plenáris ülésen kijelentette, hogy a média átalakításával a miniszterelnök bízta meg.

A koalíció a médiatörvényt azon vitatott jogszabályok egyikeként fogadta el, amelyekhez az ultraortodox pártok támogatását a számukra fontos törvények elfogadásáért cserébe szerezte meg.

Korábban a legfelsőbb bíróság felfüggesztette a "villámtörvénykezéssel" elfogadott, a sorkatonai szolgálat alól kibúvó ultraortodoxok letartóztatás alóli mentességéről szóló törvény hatálybalépését is.

(MTI)