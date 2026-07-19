Külföld, Gazdaság :: 2026. július 19. 14:13 ::

Kína jogi lépéseket helyezett kilátásba a British Steel államosítása miatt

Jogi lépéseket helyezett kilátásba a kínai Jingje Steel a British Steel brit államosítása miatt, és teljes kártalanítást követel az elszenvedett beruházási veszteségeiért, miközben a kínai kormány is bírálta London döntését, arra figyelmeztetve, hogy az ronthatja Nagy-Britannia befektetői megítélését.

A brit kormány csütörtökön a Steel Industry (Nationalization) Act alapján állami ellenőrzés alá vonta a British Steel vállalatot, amelyet 2020 elején a kínai Jingje Csoport vásárolt meg a csődeljárás után. A Scunthorpe-ban működő, mintegy 3500 embert foglalkoztató acélmű az Egyesült Királyság utolsó elsődleges acélgyártó üzeme. A brit kormány az intézkedést az acélipar jövőjének és a magas szakképzettséget igénylő munkahelyek megőrzésének szükségességével indokolta.

A Jingje Steel vasárnapi közleményében felszólította Londont, hogy hagyjon fel a nemzetközi beruházásvédelmi szabályok megsértésével, és haladéktalanul, teljes mértékben térítse meg a vállalat veszteségeit. A cég szerint a brit fél figyelmen kívül hagyta a társaság folyamatos beruházásait és gazdasági hozzájárulását, miközben gyakorlatilag nem ajánlott fel kártalanítást.

A vállalat közölte, hogy a két ország közötti beruházásvédelmi egyezmény alapján konzultációs eljárást kezdeményezett, és fenntartja a jogot a nemzetközi választottbírósági eljárás megindítására.

A Jingje Steel szerint a brit állam január végéig 377 millió fontot fordított a British Steel működtetésére, ez az összeg június végére várhatóan meghaladta a 600 millió fontot, 2028-ig pedig elérheti az 1,5 milliárd fontot.

A kínai külügyminisztérium szóvivője közölte: az ügy jelentős figyelmet kapott Kínában, és annak kezelése közvetlenül befolyásolja, miként ítélik meg a kínai befektetők az Egyesült Királyság befektetési környezetét és a brit kormány hitelességét. Peking felszólította Londont, hogy tartsa tiszteletben a piaci elveket és a szerződések szellemét, valamint találjon mindkét fél számára elfogadható megoldást a kártalanítás kérdésében.

A kínai kereskedelmi minisztérium pénteken közölte: határozottan ellenzi a brit kormány döntését, és elégedetlenségének adott hangot. A kínai kormány jelezte, hogy figyelemmel kíséri a fejleményeket, és szükség esetén megteszi a kínai vállalatok jogos érdekeinek védelméhez szükséges intézkedéseket.

(MTI)