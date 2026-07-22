Külföld :: 2026. július 22. 11:58 ::

Leállt az ingatlanpiac Romániában, miután egy hacker letörölte a teljes földhivatali adatbázist

Betört egy hacker Románia ingatlan-nyilvántartási hivatalába (ANCPI), majd, amikor nem teljesítették a követeléseit, egyszerűen letörölte a komplett földhivatali adatbázist – közölte a Cybernews.



Illusztráció: Cybernews

A ByteToBreach nevet viselő támadó először behatolt az ANCPI rendszereibe, majd egy hackerfórumon közölte, hogy „el fogja fenekelni Romániát”. Egyúttal azt is jelezte, hogy a román állampolgárok adatai mellett a rendszerek forráskódjait is megszerezte. A zsákmányolt adatokat titkosította, így a szervezet nem fért hozzá azokhoz, ami a zsarolóvírusos támadások egyik bevett módszere.

A hivatal kezdetben egyszerű technikai problémákról beszélt, végül azonban beismerte, hogy kibertámadás történt, fizetni azonban nem voltak hajlandók. A hacker ezért törölte a szerverekről az összes adatot, így többek közt megsemmisültek a belső dokumentumok, az alkalmazottak belépési adatai, valamint a földhivatal dokumentációi is.

A támadás lényegében megbénította az ingatlanpiacot az egész országban.

Ennek oka többek közt, hogy a jegyzők nem tudnak új ügyleteket bejegyezni, az emberek pedig nem tudnak hozzáférni a tulajdonjogot igazoló dokumentumokhoz vagy nyilvántartásokhoz. A hatóságok a jelek szerint helyreállították az ANCPI weboldalát, és közzétettek azon egy üzenetet, amelyben az áll, hogy az ügynökség teljes hálózatát újraépítik a semmiből. Ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen évente 150–170 ezer lakóingatlant adnak el és vásárolnak országszerte. A hvg szerint jó hír, hogy volt az adatokról offline másolat, így, ha lassan is, de helyre lehet állítani a rendszert.

A kritikusok szerint a támadás könnyen megelőzhető lett volna, ha a hivatal többet költ kiberbiztonságra. Az intézmény a hírek szerint 135 millió eurót (49 milliárd forintot) költött digitalizációra az elmúlt 20 évben, de ennek az összegnek csak 0,2 százalékát, mintegy 305 ezer eurót (110,8 millió forintot) különített el kiberbiztonságra. Románia kiberbiztonsági szerve, a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szintén közölte, hogy figyelmeztette az ANCPI-t a gyenge kiberbiztonsági higiéniával kapcsolatos problémákra, és a vizsgálatuk alapján a támadás sem volt épp kivédhetetlen.

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