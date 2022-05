Gazdaság :: 2022. május 28. 17:40 ::

Diszkriminációt kiáltottak a hatósági áras üzemanyagvályútól elhajtott osztrák autóklubok

Két osztrák autóklub is reagált arra a döntésre, miszerint május 27-től csak magyar rendszámú autók tankolhatnak hatósági áras üzemanyagot – írja a Die Presse, melyet a Mandiner szemlézett.

Az ARBÖ és az ÖAMTC szerint ugyanis egyelőre nem világos a gyakorlati megvalósítás. Martin Grasslober, az ÖAMTC közlekedésirányítási szakértője többek között azt állította, hogy egyes tagok visszajelzése alapján egyáltalán nem tankolhattak az osztrákok Magyarországon.

A szakértő szerint az is problémákhoz vezethet, hogy a kasszarendszerek részben nem képesek a helyzet kezelésére, aki a fantáziát is hiányolja a gyakorlati megvalósítás kivitelezéséből. Sebastian Obrecht, az ARBÖ szóvivője úgy látja: szerinte a döntéssel Magyarország uniós jogot sért, és kár, hogy így történik. Ezzel a megközelítéssel Grasslober is egyetértett, szerinte az uniós jog alapján

a nem magyar autósokat diszkrimináció éri.

Az autóklubok úgy vélik, ha jogszerűtlenségről van is szó, az nem változtat az esetlegesen kialakuló káoszon, ráadásul több hónapig is eltart a szabályozás bírósági vizsgálata. Martin Grasslober szerint hamarosan eldől, valóban megvalósítható-e az az elképzelés, hogy csak a magyar rendszámú autók sofőrjei tankolhatnak a hatósági áras üzemanyagból.