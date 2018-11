Sport :: 2018. november 10. 15:12 ::

Elhódította az Európai Szuperkupát a Dunaújváros női vízilabdacsapata

Történelmi sikert aratott a Dunaújvárosi Egyetem Maarsk-Graphics női vízilabdacsapata, amely szombaton megnyerte az Európai Szuperkupát.

Mihók Attila LEN Kupa-győztes együttese ötméteresek után diadalmaskodott az Euroliga-címvédő orosz Kirisi vendégeként.

A magyar csapat a zárónegyedben háromgólos hátrányból mentette döntetlenre az összecsapást, s végül ötméteresekkel - története során először - elhódította a trófeát.

Eredmény, Női Európai Szuperkupa:

Kirisi (orosz) - Dunaújvárosi Egyetem Maarsk-Graphics 13-15 (2-2, 3-1, 5-4, 1-4, 2-4) - ötméteresekkel.

a magyar csapat gólszerzői: Gurisatti 3, Garda, Menczinger, Vályi 2-2, Ziegler, Mahieu 1-1

A magyar együttes Garda Krisztina emberelőnyös góljával szerzett vezetést, majd több hátrányt is kivédekezett. Az oroszok a második negyedben vették át először a vezetést, és a nagyszünetre két gólra növelték előnyüket, azonban lélektanilag fontos volt, hogy a magyarok közvetlenül a félidő előtt kivédekeztek egy kettős emberelőnyt.

Ezzel együtt a zárófelvonásban kétszer is három gól volt a különbség, de a dunaújvárosiak még innen is felkapaszkodtak döntetlenre - Vályi Vanda 59 másodperccel a vége előtt egyenlített -, hogy aztán megnyerjék az ötméteres párbajt.

"Óriási siker ez ennek a kis egyesületnek" - idézte Mihók Attila vezetőedzőt az mvlsz.hu. "Nagyon nehéz mérkőzés volt, a Kirisi remekül védekezett, nehéz volt rajtuk fogást találni, egészen a negyedik negyedig nem is sikerült. Ekkor ők elhibázták a lehetőségeiket, mi azonban rengeteget úszva dolgoztunk meg a helyzetekért, s ezeket sikerült is gólra váltanunk, így visszajöttünk a meccsbe, és meg is tudtuk nyerni."

(MTI)