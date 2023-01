Sport :: 2023. január 15. 21:37 ::

Ünneplés helyett a doppingszobában töltötte az estét Lékai az Izland elleni bravúr után

Lékai Máté ünneplés helyett a doppingszobában töltötte a szombat estét, miután a magyar férfi kézilabda-válogatott nagy bravúrral 30-28-ra legyőzte Izlandot az olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörének második fordulójában, Kristianstadban.

"Elsőre nem sikerült mintát adnom, úgyhogy éjjel kettőre értem vissza a szállodába. Utána tévét néztem, mivel nagy NFL-rajongó vagyok" - nyilatkozta az MTI-nek vasárnap a Ferencváros játékosa.

Hozzátette, a meccsek után nem tud elaludni, de az amerikaifutball-mérkőzés szünetében megpróbálta, mert akkor már 27-7 volt az állás a Los Angeles Chargers javára, de az a találkozó is óriási fordítást hozott, és végül 31-30-ra a Jacksonville Jaguars győzött. Elárulta, hogy kedvenc csapata az Indianapolis Colts, mivel irányító lévén az irányító játéka alapján választott, és az akkoriban Peyton Manning volt, akinek a játéka közel állt Lékaihoz.

Mint elmondta, a csapat számára a győztes meccsek után megszokott programmal telt az este, egy "gyógysört" mindenki megivott altatóként, utána ment a kezelésekre, akinek szüksége volt rá, hogy ma minél jobb állapotban legyen. Vasárnap délelőtt volt egy kondiedzés, majd videózás és egy labdás edzés következik, azon már maximálisan Portugáliára összpontosítanak a magyarok.

"Igazándiból nem nagyon beszéltünk az Izland elleni meccsről, csak arról, hogy ugyanígy folytassuk, és ugyanígy küzdjünk tovább. Lehet, sőt kell is sokkal jobban játszani, mint a szombati mérkőzésen, de a csapat megmutatta a karakterét, ami szerintem mindig is jellemző volt rá, akkor is, amikor valaki azt mondta, hogy nem" - vélekedett Lékai.

Meglátása szerint mindig jó csapatot alkottak, mindig a végsőkig küzdöttek, ami nem mindig párosult győzelemmel.

"Tegnap is simán benne lehetett volna, hogy nem tudjuk megfordítani, de senki nem mondhatja, hogy nem küzdünk az utolsó pillanatig. Több alkalommal nem sikerült volna, mint igen, szerintem nyolc-kettő az arány, de most örüljünk annak, hogy így is összejött" - jelentette ki.

A 153-szoros válogatott irányító - aki két góllal járult hozzá a sikerhez - úgy fogalmazott, rengeteg hibát követtek el, a folytatásban sokkal kevesebb rontással kell játszaniuk, de ez egy ilyen mérkőzés volt, hiszen Izland is sokat hibázott.

A játékosok többsége már szombat este a lefújás után is hangsúlyozta, hogy most kell nagyon "észnél lenniük", hiszen hétfőn 20.30-tól Portugália ellen zárják a csoportkört, és ha azt a találkozót is megnyerik, csoportelsőként, a maximális négy ponttal mehetnének a göteborgi középdöntőbe.

"Szerintem ezzel nem lesz probléma, mindenki tudja, hogy milyen tétje van a mérkőzésnek, és milyen jó csapattal találkozunk. Benne van, hogy nem fog sikerülni nyerni, de az biztos, hogy alaposan felkészülünk, és mindent bele fogunk adni" - nyilatkozta Lékai.

Hozzáfűzte, ahhoz, hogy megvalósítsák a céljaikat, az álmaikat - ami a legjobb hét közé kerülés, hiszen amellett, hogy a győztes kijut az párizsi játékokra, a 2-7. helyezettek az olimpiai selejtezőtornán vehetnek részt - nagyon fontos lenne, hogy a következő meccset is megnyerjék, de nyilván a portugálok is így fognak hozzáállni, mert ők kikaptak Izlandtól, miközben az első körben a magyarok 35-27-re verték a Koreai Köztársaságot.

Az irányító kifejtette, a tavalyi Európa-bajnoksághoz képest erősödött a portugál együttes, mert több olyan játékos is visszatért, aki a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában edződik. Példaként említette André Gomest, jobbátlövőben a 17 éves Francisco Costát, balátlövőben a testvérét, Martim Costát, továbbá a Barcelona beállóját, Luís Fradét.

"Nagyon kemény mérkőzés lesz, mert bár Portugália más stílust képvisel, mint Izland és Dél-Korea, de nagy fizikai párharcra számítok" - zárta Lékai.

(MTI)