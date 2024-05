Tudomány és technika, Háború :: 2024. május 7. 21:32 ::

A 3 vagy a 4 fős legénység előnyösebb egy modern harckocsi esetében?

Napjainkban az orosz-ukrán háború révén először kerülnek szembe úgy modern NATO- és szovjet-orosz harckocsik, hogy elvileg azokat mindkét oldalon képzett személyzet kezeli. Ezzel kapcsolatban az egyik különbség, ami az ütközetek során előáll, az a harckocsik legénységének a létszáma. Az alábbi cikkünkben egy amerikai eredetű tanulmány alapján világítjuk meg a kérdést.

Különbség a NATO és a szovjet-orosz harckocsik között: automata töltés a manuális töltés ellen

A modern NATO- és a szovjet-orosz harckocsik elvileg hasonló harcértéket képviselnek a harcmezőn, mivel a lövegeik űrmérete nagyon hasonló. A modern NATO-harckocsikra 120 mm-es ágyúk jellemzők, míg a szovjet-orosz eredetűekre 125 mm-esek.

Viszont ennek ellenére a szovjet-orosz eredetű harckocsik általában 10-20 tonnával könnyebbek. Ennek a fő oka az automata lövegtöltés. A szovjetek már a 60-as években bevezették az automata lövegtöltést, így a harckocsik legénységének a létszáma 3 főre csökkent, mivel így elhagyhatták a töltő-kezelőt. Ez pedig lehetővé tette, hogy a harckocsi dimenzióit nagyon lecsökkentsék, mivel elhagyható lett a töltő-kezelő számára szükséges tér.



Ez a típus jellegzetes hidegháborús fejlesztés, automata töltővel

Ezzel szemben a legtöbb NATO-harckocsi a mai napig manuális lövegtöltést alkalmaz. A hidegháború idején az automata töltők még kezdetlegesek és lassúak voltak, vagyis akkor még manuális töltéssel nagyobb tűzgyorsaságot lehetett elérni. Viszont ez csak az első néhány lövésre igaz, mert fárad a töltő-kezelő.



M1A1 Abrams. Ennek manuális töltője van

Emellett a korai automata töltők nem is voltak a legmegbízhatóbbak, és igen nagy problémát tud okozni, ha a T-72-esnek elakad a töltése. A legkorábbi automata töltővel ellátott harckocsi, a T-64-es esetén pedig gyakori volt, hogy a töltőrendszer a legénység végtagjait kapta el a szűkös tér miatt.

Kevésbé ismert érvek a manuális töltés és vele a négyfős harckocsi mellett

A cikk fenti részében a szélesebb körben ismert érveket vettük számba a manuális és az automata töltés mellett. Azonban további érvek is szólnak arról, miért előnyösebb, hogyha a harckocsinak van egy negyedik legénységi tagja is.

Amennyiben a töltés automatizálásával kiváltják a töltő-kezelőt, az egy feladatkört kivált a harckocsi üzemeltetésével kapcsolatban. Viszont nagyjából tucatnyi olyan feladatkör van, ami egy harckocsi üzemeltetése során felmerül, és szükséges hozzá a töltő munkája.

Az egyik ilyen például a karbantartás. Egy harckocsi karbantartása során a legénység tagjainak gyakran kell nagyon nehéz alkatrészeket, berendezéseket emelniük, illetve szerelniük, amihez gyakran több ember ereje szükséges. Ehhez nagyon jól jön, hogyha rendelkezésre áll egy negyedik legénységi tag.

Egy további feladat az őrség. Amennyiben 4 fős a harckocsi legénysége, hatékonyabban lehet biztosítani, hogy valaki mindig őrködjön, miközben a legénység többi tagja más feladatot végez vagy pihen. Emellett a töltőt be lehet vonni felderítési műveletekbe is.

Továbbá egy negyedik legénységi tagnak logisztikai előnyei is lehetnek. Amennyiben egy harckocsi legénysége magától is képes a karbantartási feladatokra, kevésbé van ráutalva a logisztikai csapatok jelenlétére. Továbbá a harckocsi töltője a harckocsik üzemanyag- és lőszerellátásban is részt vehet.

Emellett egy negyedik legénységi tagnak lehetnek egyéb feladatai is. Például részt vehet a harckocsi ABV (atom-vegyi-biológiai) védelmének az üzemetetésében, illetve aknakeresésben is.

Ha egy háromfős legénységgel rendelkező harckocsi esetében az egyik legénységi tag kiesik valamilyen okból (például megsérül), az nagyobb probléma, mintha egy négy fős legénységű harckocsi esetében történik ugyanez.

Az, hogy a NATO-harckocsik esetében jelen van egy negyedik legénységi tag, olyan mértékben hozzá tud járulni egy harckocsi karbantartás-üzemeltetéséhez, hogy annak következtében egyrészt hatékonyabban működik az alakulat, másrészt a legénység többi tagja kevésbé fárad el egy intenzív hadművelet folyamán.

(Olvasónktól)

