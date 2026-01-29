Sport :: 2026. január 29. 17:46 ::

Női vízilabda Eb - csoportelsőként középdöntős a magyar válogatott

Középdöntőbe jutott - csoportelsőként - a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon, miután a harmadik csoportmérkőzését is megnyerte: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata csütörtökön 28-4-re győzte le a házigazda portugálok együttesét.

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok hétfőn 9-7-re múlták felül az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden pedig 28-3-ra a románokat. Egy nap szünet után az utóbbihoz hasonló, bár egy kicsit szorosabb mérkőzésre lehetett számítani, és végül 24 gólos magyar siker született. A legeredményesebb ezúttal Vályi Vanda volt hat találattal.

A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese - amely a csoportjában második spanyolokkal szemben megszerzett három pontot magával viszi - a D jelű négyesből kap ellenfeleket. Előbb a címvédő hollandokkal játszik szombaton, majd az izraeliekkel vasárnap. Innen majd az első kettő kerül az elődöntőbe.

(MTI)