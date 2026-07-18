Sport :: 2026. július 18. 10:46 ::

Feloldották az orosz asztaliteniszezőkkel szembeni szankciókat

A világszövetség (ITTF) után négy nappal az Európai Asztalitenisz Szövetség (ETTU) is bejelentette: július 28-tól kezdődően teljes körűen engedélyezi az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a védnöksége alatt zajló versenyeken.

Az ITTF hétfőn jelentette be a két ország sportolóira vonatkozó korlátozások feloldását, így ahhoz is hozzájárulva, hogy e hónap utolsó hetétől kezdve nemzeti himnuszukat és zászlójukat is szabadon használhatják.

Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek a szankciók megszüntetését.

"A nemzetközi szövetségnek a fehérorosz és orosz útlevéllel rendelkező sportolókkal kapcsolatos döntését, valamint a NOB végrehajtó bizottságának 2026. július 7-i állásfoglalását követően az ETTU július 16-án úgy határozott, hogy álláspontját összhangba hozza a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az ITTF döntéseivel" - idézte a TASZSZ az európai szövetség közleményét.

Az ITTF kongresszusa 2023 augusztusában határozott úgy, hogy az orosz sportolók indulását semlegesként engedélyezi az égisze alatt sorra kerülő eseményeken, idén áprilisban pedig hozzájárult, hogy az orosz juniorok a nemzeti zászló és himnusz használata mellett versenyezzenek.

(MTI)