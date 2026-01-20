Holokamu :: 2026. január 20. 13:34 ::

A holocsoda nem érhet véget: több mint 80 évvel a "kiirtásuk" után még mindig van közel 200 ezer "túlélő"

A "holokauszt áldozatainak kártalanításáért" küzdő nemzetközi civil szervezet, a Claims Conference becslései szerint az úgynevezett holokausztnak világszerte még mintegy 196 600 túlélője lehet.

Szinte kizárólag 80 évesnél is idősebb emberekről van szó, akik még gyerekként élték át Európában a "náciknak a zsidók tömeges kiirtására tett kísérleteit" - jelentette kedden a Kathpress osztrák katolikus hírügynökség.

A "holokauszt-túlélők" átlagéletkora 87 év, harmaduk 90 év feletti. A még életben levők 62 százaléka nő - közölte a New York-i központú Claims Conference.

A szervezet adatai szerint a "túlélők" 50 százaléka Izraelben, 16 százaléka az Egyesült Államokban, 9 százaléka Franciaországban, 7 százaléka Oroszországban, 5 százaléka pedig Németországban él.

Tavaly év elején a Claims Conference még 220 ezer "túlélőt" tartott számon. 2025 során a szervezet világszerte mintegy 530 millió dollár "kártérítést" osztott szét, és további 960 millió dollárral járult hozzá a túlélők egészségügyi és egyéb ellátási költségeihez.

(MTI nyomán)