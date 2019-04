Technika :: 2019. április 21. 07:27 ::

Trükkök százait vetette be a Google a Firefox ellen - állítja a Mozilla egyik volt vezetője

Nem kevesebbet állít a Mozilla egy korábbi vezetője, aki a Firefox fejlesztésén dolgozott, hogy valójában nemtelen eszközökkel tudta sikerre vinni a Google saját böngészőjét, a Chrome-ot.

Már nem csupán a Google Chrome vitathatatlan népszerűsége és elterjedtsége jelenti a kihívást a Mozilla (Firefox) számára, hanem hogy többen is Chromium böngészőmotorra váltanak, többek között a böngészőpiac nagynevű játékosa, a Microsoft is.

A Mozilla egy korábbi alkalmazottja, a Firefox-csoport egykori első embere most egyenesen azt állítja, hogy nagy részben a Google piszkos trükkjei a felelősek azért, hogy a felhasználók Chrome-ra váltottak. Jonathan Nightingale, aki nyolc évig volt tagja a Firefox-csapatnak, megosztotta a világgal, hogy a Google volt a Mozilla legfontosabb partnere, mielőtt a keresőcég saját böngészőt kezdett volna fejleszteni.

Minden megváltozott viszont, amikor a Chrome belépett a piacra, a Google minden eszközt bevetett ugyanis, hogy növelje böngészője ismertségét, kedveltségét, és ezért etikátlan eszközöktől sem riadt vissza – magyarázta Nightingale. Ilyen volt például, hogy Google Chrome hirdetések jelentek meg a Firefox-keresések mellett, problémák és hibák léptek fel a Gmailben és a Google Docsban, amennyiben Firefoxról érték el ezeket, ráadásul demo-oldalak kezdték blokkolni a Firefoxot, inkompatibilitásra hivatkozva. Mindez úgy ahogy, elfogadható versenytársaknál, no de akkor a Mozilla és a Google még partnerek voltak, olyannyira, hogy a Google dolgozói is úgy tudták, egy oldalon játszanak.

Amikor a Google-nak jelezték a hibákat, mindig elismerte, és idővel javította is ezeket, csakhogy mindig újabb és újabb „véletlen” baleset történt. Eltelt valamennyi idő, az újabbakat is javították, azonban megint csak történt valami. Több tucatnyi ilyen eset volt, talán több száz is – emlékszik vissza Nightingale, aki nem gondolja, hogy annyira inkompetens lett volna a Google, hogy ennyit hibázzon. Érthető, ha a sok probléma végül a Chrome felé terelte a felhasználókat, különösen mivel a Google-nek valahogy egyre több időre volt szüksége, hogy javítsa a problémákat. Minden egyes hibánál felhasználók ezreit veszítettük – kesereg a vezérigazgató. A Google nem reagált a fenti vádakra, és várhatóan nem is fog. Jól tudja, hogy a Chrome vezető pozíciója már megrendíthetetlen (jelenleg 68 százalékos a piaci részesedése), és a Firefoxnak (kilenc százalékos részesedés) esélye sincs arra, hogy beérje ellenlábasát.

Egyébként nem ez az első eset, hogy ilyesmivel vádolják a Google-t. Tavaly nyáron a Mozilla egyik programmenedzsere tweetelte ki, hogy a Google szándékosan lelassítja a YouTube betöltési idejét, ha Firefox vagy Edge alól próbálják elérni a videomegosztót.

(HVG)