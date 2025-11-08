Tudomány és technika :: 2025. november 8. 06:54 ::

Több mint 300 ezer kilométernyi úthálózat szerepel a "római utak Google-térképén"

Egy csütörtökön közzétett nagy felbontású digitális térkép csaknem megduplázza az ókori Római Birodalom úthálózatának ismert hosszát: az új térképen már 300 ezer kilométernyi hosszúságú úthálózat látható.

Az ókori római úthálózatok utolsó nagyszabású atlasza 25 évvel ezelőtt jelent meg. A technológia fejlődésének és újabb forrásoknak köszönhetően azóta a kutatók előtt további lehetőségek nyíltak meg. Egy régészcsoport több mint öt évet szentelt arra, hogy történelmi feljegyzéseket, írásos emlékeket és más levéltári dokumentumokat, adatokat fésüljenek át, valamint felkutassák az egykori mérföldkövek helyét.

Ezt követően a műholdas és légifelvételeket vizsgálták, egyebek között a második világháború idején repülőkről készített, közelmúltban digitalizált fotókat is.

Ha egy korabeli írásos dokumentumban utalást találtak egy bizonyos területen húzódó útra, a felvételek segítségével felülnézetből is alaposan elemezték a kérdéses régiót, hogy az egykori út nyomait felfedezzék. A terep vizsgálatakor a növénytakaró apró változásait, a talaj szintkülönbségeit, egykori munkálatok nyomait kutatták.

"Nagyszabású játékká vált, amelyben kontinentális szinten kötöttük össze a pontokat" - magyarázta Tom Brughmans, dániai Aarhusi Egyetem régésze, a Scientific Data folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője.

A korábbi kutatások Brughmans elmondása szerint a Római Birodalom "autópályáira" koncentráltak, a történelmi feljegyzésekben leggyakrabban emlegetett főútvonalakra. A frissített térkép már a kevésbé ismert, villákat és birtokokat összekötő mellékutakat is mutatja.

Korábban a római utak hosszát körülbelül 188 555 kilométerre becsülték. Az új térképen azonban már 300 000 kilométernyi hosszúságú úthálózat látható a Római Birodalom Kr.u. 150 körüli legnagyobb kiterjedésének idején.

Az adatok és egy interaktív digitális térkép, amelyet Brughmans "a római utak Google-térképének" nevezett, online is elérhető a tudósok, történelemtanárok vagy mindazok számára, akiket érdekel ókori római történelem.

Benjamin Ducke, a berlini Német Régészeti Intézet régésze, aki nem vett részt a tanulmány elkészítésében, fontos forrásnak nevezte az elkészült térképet, amely további kutatások alapjául szolgálhat, ugyanakkor azt is felvetette, hogy abból nem derül ki, hogy az úthálózat különböző szakaszai vajon egyidejűleg voltak-e használatban.

Az ókori utazók, köztük földművesek, katonák által bejárt egykori útvonalak megismerése további adalékokkal szolgálhat fontos történelmi korszakok megértéséhez, például a kereszténység terjedésével vagy a járványok elharapódzásával kapcsolatban.

"A rómaiak ezzel az úthálózattal óriási dolgot hagytak hátra" - mutatott rá Adam Paľout, a Barcelonai Autonóm Egyetem régésze, a tanulmány társszerzője, hozzáfűzve, hogy az eredeti útvonalak sok ma is használt út helyét jelölték ki. Az ókori rómaiak mérnöki tudása az utak építéséről és fenntartásáról, az általuk épített kőhidak és hegyeket áttörő alagutak ma is hatással vannak a Földközi-tenger térsége és más régiók földrajzára és gazdaságára - hangsúlyozta a tudós.

(MTI)