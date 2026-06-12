Tudomány és technika :: 2026. június 12. 20:41 ::

Már fizetni is szeretne helyettünk az MI

A Visa stratégiai partnerséget jelentett be az OpenAI-jal a San Franciscóban megrendezett Visa Payments Forumon, amelynek célja, hogy biztonságos Visa-fizetéseket tegyen lehetővé az ügynökalapú (agentic) kereskedelemben, és ezzel zökkenőmentes, megbízható fizetési élményt biztosítson az OpenAI platformjain. Az együttműködés keretében a Visa globális fizetési hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját biztosítja az ügynökalapú kereskedelmi megoldások támogatására, hogy a fogyasztók és a vállalkozások nagyobb bizalommal léphessenek kapcsolatba egymással és bonyolíthassanak le tranzakciókat – írja az Economx.

Az együttműködés részeként a Visa fizetési megoldásai beépülnek az OpenAI szolgáltatásaiba, így a fejlesztők és a kereskedők egyszerűen és hatékonyan fogadhatják az AI‑ügynökök által kezdeményezett Visa‑fizetéseket. A Visa az OpenAI-jal közösen biztosítja azt a háttérinfrastruktúrát, tokenizációs megoldásokat és kockázatkezelési képességeket, amelyek a megbízható tranzakciók megvalósítását támogatják.

A tranzakciók egyértelműen meghatározott felhasználói jogosultságok, szabályok és ellenőrzési mechanizmusok szerint történnek, például költési limitek, kereskedői kategóriák vagy kötelező jóváhagyások alapján. A fizetések tokenizált Visa‑hitelesítő adatokra, valamint valós idejű engedélyezési és csalásmegelőzési megoldásokra épülnek, biztosítva az új, AI‑vezérelt fizetési élmények biztonságos működését és a fogyasztóvédelem magas szintjének fenntartását.

„A mesterséges intelligencia mélyrehatóbban alakítja majd át a kereskedelmet, mint korábban az internet vagy a mobiltechnológia tette” – mondta Jack Forestell, a Visa globális termékfejlesztési és stratégiai vezetője. Ahogy az AI-ügynökök a gazdaság aktív szereplőivé válnak, a Visa arra összpontosít, hogy a tranzakciók megbízhatóak, biztonságosak és zökkenőmentesek legyenek. Ezt az infrastruktúrát építjük olyan partnerekkel együttműködve, mint az OpenAI.

„A jövőben a kereskedelem jóval több helyen és többféle formában valósul majd meg, az ügynökök pedig egyre fontosabb szerepet töltenek be a pénzügyi vonatkozású feladatok elvégzésében, a vásárlásoktól és fizetésektől kezdve egészen az összetettebb tranzakciókig” – hangsúlyozta Marco Mahrus, az OpenAI kereskedelmi partnerségekért felelős vezetője. Mint mondta, a Visa Intelligent Commerce megoldásával történő integráció révén olyan infrastruktúrát építünk, amely biztonságos, átlátható és a felhasználók által kontrollálható ügynökalapú tranzakciókat tesz lehetővé. Céljuk, hogy az emberek még többet hozhassanak ki az AI-ügynökökből, miközben biztosak lehetnek abban, hogy fizetéseik kezelése biztonságosan és megbízhatóan történik.