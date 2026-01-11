Migránsbűnözés :: 2026. január 11. 23:02 ::

Tömegmészárlást rendezett egy őrült néger Mississippi államban

Egész Mississippi állam, sőt egész Amerika értetlenül áll a szombati tömeggyilkosság előtt: egy 24 éves férfi (egy beteg állat néger - a szerk.) kiirtotta a családját, majd egy hétéves kisgyereket és egy lelkészt is megölt. A gyilkost szombat hajnalban sikerült letartóztatni, tettének indítéka egyelőre ismeretlen – írja polkorrekt módon az Index.

A gyilkosságsorozat péntek este kezdődött, és szombat hajnali háromkor fejeződött be a tettes kézre kerítésével. A helyszín Mississippi állam, a West Point (nem azonos a híres katonai akadémia városával) nevű település környéke.

Péntek este, hét óra tájban kezdődött egy Cedarbluff nevű településen, West Point közelében, 150 mérföldre északra Mississippi állam központjától, Jacksontól. Egy Daricka Moore nevű 24 éves férfi a házukban lelőtte az apját, a 67 éves Glenn Moore-t, nagybátyját, Willie Guinest (55) és saját bátyját, a 33 éves Quinten Moore-t.

Ezt követően a meggyilkolt bátyja gépkocsijával elhajtott a helyszínről, miközben a rendőrség, amely tudomást szerzett a gyilkosságokról, üldözőbe vette Moore-t.

Moore a Blake Roadra hajtott, ahol az egyik házban megpróbált megerőszakolni egy nőt, ez nem sikerült, majd főbe lőtt egy hétéves kislányt. Egy másik fiatalabb gyereket is megpróbált megölni, de ebben végül valami megakadályozta.

A néger ekkor a közeli Siloam-Griffith Roadra hajtott, ahol betört egy házba, agyonlőtte az ott tartózkodó testvérpárt, Barry Bradley-t és Samuel Bradley-t. Egyikük a falucska templomának lelkésze volt. A rendőrök a lelkész háza mögött megtalálták az eltulajdonított gépkocsit, majd folytatták Moore üldözését, akit szombat hajnali háromkor sikerült elfogni a Pine Grove Roadon.

Egyelőre semmiféle indítékot nem sikerült találni a gyilkosságsorozatra. Eddie Scott sheriff szerint ez az utóbbi harminc év legrémesebb tömeggyilkossága Mississippi államban.

(Index nyomán)