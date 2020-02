Az elmúlt napokban-hetekben jó néhány olyan videó került nyilvánosságra, amelyben pimasz cigánypurdék (bocsánat, a tanulásban a rasszista magyarok, pontosabban "nem romák" által akadályozott, hátrányos helyzetű fiatalok) rátámadnak a tanórán a pedagógusokra. Ezúttal a nagykátai esetre térünk vissza egy pár sor erejéig.



Egyébként a mostanság leghangosabb oktatói gittegyletek nyugodtan foglalkozhatnának ezzel a valós problémával a NATkánylázadás helyett, talán még elismerést is válthatnának ki mind a pedagógus, mind a civil társadalomban. De mindezt csak zárójelben jegyezzük meg.

A lényeg, hogy a nagykátai támadás elkövetőjét (emlékezetes produkciója itt és itt nézhető vissza ) be is azonosították a Napiszaron , mi pedig - rövid hezitáció után - közszemlére is tesszük. No, nem mintha a kátrányos helyzetű elkövető személyiségi jogainak védelme okozta volna az említett dilemmát, csak egész egyszerűen nem akarunk minden héten a (csak nevükben) gyermekvédelmi intézményekkel vagy a NAIH-elnökkel levelezgetni, mert szerintük (mint legutóbb is kiderült ) mindez a bántalmazó gyermek érdeksérelmével jár, sérti a személyiségi jogait, a származására való utalás általánosításra ad okot stb. stb.