"Öljétek meg a magyart, mert meghalt a gyerek!" - a 2006. október 15-i olaszliszkai tragédiát nem kell bemutatni olvasóinknak, de az országnak sem. A hazánkat sújtó cigánybűnözésnek olyan megnyilvánulása volt ez, ami hosszú időre beleégett a társadalom lelkébe, és százezreket ébresztett rá a valóságra, nemzetünk létének egyik legsúlyosabb fenyegetésére, hiába próbálta ezt elbagatellizálni az akkori kormány, s hiába próbálja ugyanúgy a jelenlegi.

A fejlemények is ismertek. Szögi Lajos árvái 13 évig egyetlen fillér kártérítést nem kaptak, a tanúr úr gyilkosai pedig jó magaviselet és angyali lelkivilág miatt (némi halálos fenyegetés nem akadály) szép lassan elhagyják a börtönt. Még kártérítést is megítéltek nekik, mert nem volt elég kényelmes a "böri", illetve nem szellőztettek eleget... ( Négyen összesen 11 milliót kaptak az egyik "kártérített" Szögi Lajos mellkasát és hasát taposta, bordáit rugdosta a lincselés alatt, így egészen biztosan megérdemelte.) De legalább jutott némi pénz az áldozatuk családjának is.