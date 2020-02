Extra, Videók :: 2020. február 28. 00:25 ::

Már a szegregáció szó leírásától is nácikká válunk a Facebookon - szerencsére a cenzúra ezt nem hagyja

Dúró Dóra szerdai sajtótájékoztatóján hívta fel a figyelmet a továbbra is dübörgő Facebook-cenzúrára. Ezúttal a Mi Hazánk egy újabb alapvetése, a szegregáció vált tabusított témává a közösségi oldalon.

A párt elnökhelyettese elmondta, hogy korábban már a cigánybűnözés és halálbüntetés is erre a sorsra jutott, Toroczkai Lászlóról nem is beszélve. Indoklás persze nincsen.

A halálbüntetés különösen pikáns, hiszen a Zuckerberg-galaxis hazájában is aktívan gyakorolják e büntetési formát, de úgy látszik, a magyaroknak kuss van róla, hiszen a társadalmi vita veszélyes lehet.

Íme néhány beszédes kép a szegregációs cenzúrához:

Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy portálunk is stigmatizált a Facebookon, méghozzá annyira, hogy a chatben sem említhető meg nevünk. Bizony, a koronanácizmus (Corvid-88) alighanem digitális úton is terjed, és hatmilliónként szedi áldozatát! Egyelőre vakcina nincs ellene, csak hisztéria és lobotómiával felérő liberális agymosás. (Hogy a fideszes milyen, azt most hagyjuk...)

Még egyszer pár gondolat azon kedves olvasóink figyelmébe, akik szerint Facebook nélkül is van élet. Igazuk van, van élet. Ahogy akkor is lenne, ha a Telekom, a Telenor és a Vodafone is blokkolná a hívásainkat, és csak digiseket hívhatnánk. Akinek viszont rendszeresen telefonálnia is kell a munkájához, annak ez cseppet kellemetlen lenne, nem tenne túl jót az üzletnek. A család vagy baráti kör esetleg átirányítható egy másik szolgáltatóhoz, a potenciális ügyfelek összessége viszont egykönnyen nem. (Persze nyilván elérhetők Facebokon vagy a Google szolgáltatásain keresztül is...)

Egy politikai párt, amely mondjuk a megbízható csodafegyvernek számos okból sem tekinthető orosz VK-n próbálja megszólítani a magyar választókat, alighanem versenyhátrányból indul. De látjuk, hogy a megosztás mások számára is hatalom, és első kézből tapasztaljuk, hogy a - nem csak a Facebook által használt - cenzúra a portálunk számára mit jelent. Nem, nem csak panaszkodni kell (itt vagyunk, cselekszünk), de vállat rándítani a Facebook és a hasonszőrűek gyakorlata miatt, több mint bűn.

(Kuruc.info)

