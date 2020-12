Extra, Zsidóbűnözés :: 2020. december 12. 20:06 ::

A kereszténygyalázásnak nincs következménye, két másik vallás esetében már más a helyzet

Nemrégiben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége különdíjjal jutalmazta a Népszava keresztényellenes karikatúráját, nem sokkal később pedig már a Momentum elnökségi tagja, Buzinkay György gúnyolódott a keresztények szent helyén. Portálunk Szász Pétert, a Depositum katolikus hitvédelmi oldal főszerkesztőjét (www.depositum.hu), a többi között a Hír TV Credo c. vallási témákkal foglalkozó műsorának visszatérő vendégét kérdezte a jelenségről.



Szász Péter, a Depositum főszerkesztője

Kérdésünkre, miszerint miért gúnyolódnak rendszerint keresztény vallási tartalmakon, elmondta, itt rögvest találó idézni Peter Viereck újságírót, aki úgy fogalmazott – utalva a New York Times-ra és a hozzá hasonló sajtótermékekre –, hogy „a katolikusellenesség a liberálisok antiszemitizmusa”.

– Elkeserítő tény, hogy az ilyen és ehhez hasonló jellegű megnyilvánulások ellen nem, vagy nem kellő eréllyel áll ki a hivatalos egyházi nomenklatúra. Általános kimagyarázásként ilyenkor elhangzik, hogy „ha kiállunk, igazoljuk a bigottság és fanatizmus bélyegét, és csak reklámot csinálunk neki”. Magyarán átengedik a terepet, a tematizálást a keresztényellenes erőknek, leteszik a fegyvert, abban reménykedve, hátha nem géppuskázzák le őket, hanem meghívják őket teázni, dialogizálni. Az üdvözítő is „dialogizált” a Sátánnal, de háromszor határozott „Nem!”-et mondott neki. Nem véletlen, hogy az általános nyugati keresztelési szertartásrendben – nemcsak a római katolikusban, hanem az evangélikusban és reformátusban is – háromszor kell nemet mondani a sátánnak, és háromszor igent az Istennek. Ez egyáltalán nem célravezető. Sajnos a laikusok is a lehető legkevesebbszer lépnek fel az ilyen megnyilvánulások ellen, tisztelet a kivételnek. A fellépések többsége is kimerül különféle petíciók megfogalmazásában és aláírásgyűjtési akciókban, ami csak önerősítő tréning, és a legtöbbször hatástalan. Direkt és tömeges akció pedig nincs – mutatott rá Szász.

Kifejtette, hogy ennek oka az, hogy a kereszténység is liberalizálódott.

– Egyfajta alanyi kegyességgé csonkult, ahol egyénileg kell „hitelesnek” – jámbornak és erkölcsileg makulátlannak lennie –, míg a „társadalmi” küldetése maximum a hajléktalanoknak nyújtott ételosztásban merül ki. „Erkölcsös magánember, közömbös közember” – a liberális klasszikus definíciója. Pont fordítva. Erre példa az, hogy lehet, hogy a londoni pakisztáni taxis nem él makulátlanul muszlim életet – alkoholt iszik, drogozik, vagy házasságot tör –, de ha a hitét támadás éri, előkapja a kesztyűtartóból a revolvert. Betyárbecsület. Bűnös ember vagyok, ezért szorulok rá a megtestesült Isten igazságosságára, és ezért az életemet adom engesztelésül. A mexikói és spanyolhoni szabadkőműves, bolsevista és anarchista vallásüldözés idején ez a férfias hősiesség mentette meg a hitet és az Egyházat, nem a behódolás. Ez az oka annak, hogy Európában a kereszténygyalázásnak nincs következménye. Kihunyt a hit lángja. Ha más vallással szemben történik ez, egészen más a helyzet. Itt elsősorban két vallást lehet megnevezni. Ha a zsidó vallás az érintett, akkor ennek az esetek döntő többségében a tömegmédia által és bírósági úton történik kíméletlen ellencsapása kőkemény lobbiszervezetek segítségével, melynek vége Canossa-járás, súlyos pénzbírság, vagy börtönbüntetés. Ha pedig iszlámellenesség történik, akkor a hitgyalázó újságírók, ahogy a Charlie Hebdo esetében, az életükkel fizetnek – fejtette ki.



Díjazta a hitközség

Felvetésünkre, miszerint, éppen a Mi Hazánk fogalmazta meg azt a véleményt, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségének lépése teljesen összhangban áll a Charlie Hebdo szellemiségével, teljesen egyetértett a radikális párttal, úgy foglalta össze: ez 100 százalékig így van, aki tagadja, annak a valóság kiszúrja a szemét. Megkérdeztük Momentum politikusának „viccelődéséről” is, illetve, hogy mindezek elszórt esetek, vagy pedig sokkal inkább tendenciáról beszélhetünk Magyarországon is.

– Ez egy nagyon régi tendencia, elég, ha a Galilei-kör ügyködéséig visszatekintünk… Tulajdonképpen az SZDSZ szuperbruttósításával állunk szemben, aminek egyik áttéte a Momentum. Ugyanarról a kereszténygyűlölő liberális szellemi körről és annak csahosairól van szó, akik csak az alkalmat keresik arra, hogy valamiféleképpen kiélhessék nemzedékeken átívelő krisztusgyalázásukat. Magyarán szólva, akik állandóan a gyűlölettel vádolnak minket, azok a legnagyobb gyűlöletkeltők. A magyar nemzet önazonosságának, így műveltségének, történelmének, állameszméjének szerves és elválaszthatatlan részét képező kereszténységet támadják az elpusztítás szándékával. Ezért nincs, és nem is lehet alku velük. Éljen Krisztus király! – zárta gondolatait.

L. J. – Kuruc.info

