Kutyaharapás szőrével - Heti progresszió (LX. rész)

Elérkeztünk az év utolsó Heti progressziójához (amely ráadásul kerek szám is), én pedig a két ünnep között is fáradhatatlanul összeállítottam a szokásos listámat. Elég vegyes lett a felhozatal, a progresszív erők így év vége felé sem tértek pihenőre. Vágjunk is bele!

3. Igazából a harmadik ponttal ott folytatjuk, ahol az előző részt abbahagytuk: a gyerekeknek készült (tan)könyveknél. Amíg egy hete a Project egyik „kevert stílusú” angoltankönyvét mutattuk be olvasónk jóvoltából, addig most egy fiatalabb korosztálynak (3-4 évesek) készült könyvecske van terítéken, ismét olvasónknak köszönhetően. A könyv a karácsonyi ajándékforgatag közben került a kezébe, ki is akadt tőle rendesen, mondhatjuk, hogy teljes joggal.

A Szereljük meg! különböző összerakható járműveket tartalmaz, illetőleg apró történeteken keresztül mutatja be a könyv szereplőit és a munkájukat. Ezzel idáig nincs is semmi baj, a rajzok kifejezetten aranyosak, ám a magyar nevekhez (Nándi, Sári stb.) illesztett alakokkal valami egyértelműen nem stimmel. Például az, hogy Frici, akinek a kotrógépét mi magunk is összeállíthatjuk, fekete bőrű.



Mondjuk legalább dolgoznak, Frici kezében is munkagép van. Fél egészség... (képek: olvasónktól)

Itt nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a karaktereket eredetileg így alkották meg, egyszerűen csak a nevekkel együtt mindent lefordítottak az eredeti külföldi alapján, majd pedig piacra dobták a magyar gyerekek számára is. Az angoltankönyv múltkori esete után ismét kijelenthetjük, hogy nem ártana jobban figyelni, mi kerül a kicsik kezébe, ugyanis 20-30-40 év múlva túlnyomó részben olyan lesz az ország, ahogy ők gondolkodnak. Egy túlérzékenyített, liberális társadalmat pedig nem akarunk. Úgy gondolom, ez vitán felül áll.

2. Még december 24-én megfogadtam magamnak, hogy legalább aznap nem foglalkozom konkrét belpolitikai ügyekkel, de aztán jött Gyurcsány Feri, és mindent tönkretett. Ugyanis szenteste előtt még megcélozta az év hatásvadásza címet, és 2500 forintból nekiállt kotyvasztani valami „ünnepi menüt” a nagyérdeműnek. S, hogy miért ennyiből? Természetesen nem a volt miniszterelnök lett hirtelen szegény, hanem – saját magyarázata szerint – sok családnak csupán ennyi telik, hogy elkészítse az ünnepi ebédet/vacsorát.



Gyurcsány Ferenc konyhájában a feszültség és az izgalom a tetőfokára hág! Vajon mit fog főzni 2500 Ft-ból? (kép: Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu)

Természetesen lehetnek, sőt, vannak is ilyen magyar családok, ehhez kétség sem férhet, így ezt a részét a dolognak nem is vitatom. Persze a kutya nem is itt, hanem inkább ott van elásva, hogy jó kommunista módjára, kiforgatva az egész problémát a saját hasznára dolgozza azt fel, miközben fiatal Tik-tok-tiniket megszégyenítő ripacskodással veti bele magát a konyhaművészetekbe. A megtévesztésen és a magamutogatáson túl viszont nem tudom, ennek a videónak tulajdonképpen ki volt a célközönsége. Mert akiknek valójában szólt, azok vélhetően nem Ferit fogják bambulni a hiper-szuper konyhájában, ahogy az egyébként méregdrága Helly Hansen (többek csalódására fókuszálva, nem Heil Hitler!) felsőjében kotyvaszt valami ehetőt. Roppant hiteles!

1. Úgy illik, hogy a Heti progresszió idei évadát azzal a személlyel fejezzük be, aki talán a legtöbb válogatott ocsmányság gerjesztője volt 2020-ban. Ezt a címet pedig nem más nyerte, mint a „brit” Forma-1-es versenyző, Lewis Hamilton. Felsorolni is hosszú lenne, hányszor írtam róla idén, akár a rovat keretein belül, akár önálló írás formájában (ezeket a cikkeket a kereső segítségével bárki visszanézheti). Egyik emblematikus eset volt például, amikor a vegán étrenddel sikeresen halálra éheztette a saját imádott kutyáját. Nos, úgy néz ki, a versenypályákon kívül Hamilton hiába keresi az arany középutat (ha keresi egyáltalán), mert az (egyelőre még) állva maradt kutyájával – átlendülve a ló túlsó oldalára – közösen fogyasztanak el egy süteményt. Mármint úgy közösen, hogy egy harapást eszik a kutyája, Roscoe, egyet pedig ő, felváltva. A jelenetről videó is készült, amely a saját kutyájának fenntartott Instagram-oldalon terpeszkedik. Az eset persze finoman szólva sem higiénikus, s még a követői egy része sem éppen szívlelte a mutatványt. Vajon hol járhatott előtte Roscoe nyelve…?

Nos, én ezzel a költői kérdéssel fejezem be a Heti progresszió idei évadát. Talán nem titok, hogy ezt a rovatot szerkesztem az egyik legnagyobb örömmel, hiszen a megannyi felháborító eset közben legalább olyan sokszor jól is szórakozom más, jobbára vicces vagy szánalmas híren (mint ahogy ezen az utolsón is.) Minden kedves olvasónknak köszönöm az egész éves figyelmet és a rengeteg beküldött progresszív híranyagot, akik pedig lemaradnának a 31-én esedékes évértékelő/évkezdő írásomról, azoknak ezúton is boldog és sikeres új esztendőt kívánok! Ha pedig van rá idejük, akkor továbbra is várom leveleiket a hetiprogresszio@protonmail.com e-mail címre! Január elején folytatjuk!

