Trump-támogató „drag queen” és karácsonyt elhalasztó Schmuck Andor. Mindez ugyanabban az egy cikkben, a mi válogatásunkban. Vágjunk is bele az ünnep előtti utolsó Heti progresszióba!

3. Schmuck Andornak nem parancsol holmi „születési időpont”, ő akkor karácsonyozik , amikor akar. Közös családi megbeszélés alkalmával úgy határoztak, hogy a 2020-as karácsonyt jövő május elsején (tehát a munka ünnepén) pótolják be. Ígérete szerint fát is díszítenek majd, így tényleg minden úgy lesz megrendezve, mintha tényleg karácsony lenne (persze azért jóval melegebb lesz). Nagyot szakít így a Schmuck család, hiszen jövőre két karácsonyt is ünnepelhetnek. Idén viszont nem csak az ünnep, hanem az ajándékozás is elmarad. Legalábbis nehezen nevezhető ajándéknak az, hogy a família minden egyes tagja azt „adja” a másiknak, hogy elmegy egy ingyenes koronavírus-oltásra. Az ember persze erősen elgondolkodhat, hogy akár paródiaként is felfogja az olvasottakat, de mivel Schmuck Andorról van szó, utóbbit erősen kétlem. Ha már a politika nem jött be, humoristának még talán elmehetne pedig!