Fordítva lehet? - Néger rasszisták elmélkedése a "gyilkos, rohadék" fehérekről, akiket "ki kell iktatni"

Sajnos megszokhattuk már, hogy a fehér civilizációba manapság már úton-útfélen belerúghat bárki, persze teljesen büntetlenül. Amíg minden más etnikum, rassz kritizálása már csak a vicc kategória szintjén sem működhet, a techóriások valahogy nem puffogtatják a cenzúra gépezetüket, ha a fehér embereket nyíltan kiirtással fenyegeti meg egy "professzor".

Dr. Brittney Cooper a Rutgers Egyetem "nők, gender és szexualitás" tanszékének "professzora", és annak rendje és módja szerint minden egyes szavából süt a néger frusztráció. Aggathat ugyanis bármilyen pozíciót vagy megnevezést a politikailag korrekt nyugati világ ennek a szerencsétlen fekete tehénnek a nyakába, akkor is csak egy frusztrált idióta marad, aki nagyon is tisztában van azzal, hogy a saját rasszával szemben a fehér ember mennyi minden maradandót alkotott az évszázadok, évezredek során.

Cooper egy YouTube eszmecsere során beszélgetett Michael Harriot íróval, ahol a téma a kritikai fajelmélet volt, illetőleg a kísérletek, hogy a tanítását betiltsák az általános és középiskolákban (a magyar beszámolók hibásan ezt úgy fordították, hogy a téma csak "szimplán" fajelmélet volt, amely nem igaz, hiszen a kritikai fajelmélet marxista gyökerű kurzus).

A kritikai fajelmélet (vagy kritikai rasszelmélet) lényege, hogy a "fehér történetírásként" megbélyegzett történelemszemlélet radikális átértelmezésével azok szemüvegén keresztül kívánják bemutatni az eseményeket, akiket az évszázadok során "elnyomtunk". Tehát, amíg az Afrika partjaihoz érkező fehéreket "senki sem bántotta" (ami persze ebben a formában nyílt hazugság), addig, mi ahová betettük a lábunkat, ott mindig nyomort és mészárlást hagytunk magunk után, mert így vagyunk kódolva. Hovatovább, ahogy Cooper is mondja, nem igaz, hogy csak a fehérek képesek kultúrateremtő civilizációkat létrehozni, hiszen nélkülünk, az érkezésünk előtt is "virágzó civilizációkat" tudtak alkotni a feketék is. Ezen ideológia adja a gyökerét a fehérellenes szobordöntögetéseknek, a BLM-nek, vagy éppen a Black History Month-nak (fekete történeti hónap). A marxista elemeket is tartalmazó kritikai fajelmélet ezen felül gazdaságilag is vizsgálja/támadja a fehérek szerepét, s a videóból kiderül, a fehér népesség csökkenésével ők is tisztában vannak, és természetesen örülnek is neki (ahogy kifejtik, lassú víz partot mos alapon éppen ezért biztosak a győzelmükben).

A marxista köntösbe csomagolt kritikai fajelmélet tehát a fehérek végső kiszorítását, szélsőséges esetben akár eliminálását tűzte ki célul. Az Egyesült Államokban már széles körű irodalma van, a ráépült hálózat pedig felfoghatatlan mennyiségű pénzzel támogatja a Cooperhez hasonló "professzorokat". (2019-ben Cooper 112 ezer dollárt keresett.)

Cooper gondolatvilágát jól összefoglalja, hogy a 45 percnyi agymenéséből a legemlékezetesebb mégiscsak a "ki kell iktatunk ezeket a rohadékokat" volt, amely után azért gyorsan hozzáteszi, hogy "nem hisz az erőszakban". Ahogy már korábban írtam, a YouTube-nak ezzel a kijelentéssel semmi problémája nem volt, fordított esetben viszont már kevesebbért is töröltek csatornákat. Az ennek a beszélgetésnek is helyt adó The Root (amely a feketék gyökereire, őseire utal) már többször is bizonyította nyílt fehérellenességét, mégsem lépett fel egyetlen egy közösségi médium sem ellenük. Tavaly a The Root égisze alatt jelent meg egy cikk is, ahol kijelentették, hogy a fehérség egy "járvány", amelyet "meg kell találni, izolálni kell, kivonni majd megölni".



A The Root borítóképe Twitteren, rajta a 2020-as év 100 "leginspirálóbb afrikai amerikaival". Aki nem ismeri fel csípőből az összeset, az "fehér elnyomó!"

Magyarországon a kritikai fejelmélet kevéssé ismert, pedig az évtizedek óta érlelődő ideológia és az általa kifejtett erőhatás az alapja mindannak, ami most Amerikában történik. Mivel egyetlen egy mozgalom, párt, vagy politikai törekvés nem tud létezni szellemi hátország és szellemi alapok nélkül, ahhoz, hogy megértsük ezeket a folyamatokat, legalább minimális szinten képben kell lenni a kritikai fajelmélettel (és úgy általában a kultúrmarxizmussal), amelynek talán legfőbb akadálya, hogy a legtöbb dolog kizárólag angolul érhető el vele kapcsolatban. A kritikai fajelmélet odaát már "tudományként" van elismerve, így helyet kap az egyetemeken, a terjesztését végtő "értelmiségiek" pedig busás fizetéseket kapnak tevékenységükért cserébe. Akinek van türelme hozzá, az szenvedje végig ezt a 45 percet ezzel a két szerencsétlennel (angol felirat elérhető), s bármennyire is tragikomikus a vergődésük, ők nagyon jól tudják – s ki is jelentik a videóban – az idő nekik dolgozik, már csak a demográfia miatt is (és akkor a mögöttük álló lobbiról, a techóriások baráti viselkedéséről nem is beszélve). Erre nem árt felkészülni.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info