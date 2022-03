Extra :: 2022. március 6. 21:39 ::

Bedurvultak a raszták - Heti progresszió (CXXII. rész)

Folytatódik Heti progresszió című rovatunk az elmúlt időszak haladó híreivel. A globális középpontban – nem meglepő módon – még mindig az orosz-ukrán konfliktus áll, ehhez pedig alkalmazkodik sorozatunk is. Némi hazai abszurditással fűszerezve.

3. Kezdjük akkor rögtön ezzel. Noha a hír február végi, csak most tudott helyet kapni a rovatban, ám kihagyni semmi szín alatt nem szerettük volna. Ha esetleg emlékeznek még Farkas Péter Barnabásra, a bűnbánó-lengető ózdi jobbikosra, akkor a mostani szösszeneten bizonyára jót nevetnek majd. A bukott politikus ugyanis – miután elment vezekelni a Holokauszt Emlékközpontba – ismeretséget is kötött egy ottani munkatárssal, az Emlékközpont vándorkiállítását pedig elhívta az általa jelenleg is vezetett Ózdi Múzeumba.



Változatos portfóliója van az egykori karlengetőnek, annyi bizonyos (Forrás:ozd.hu)

megnyitón maga Farkas Péter Barnabás köszöntötte a résztvevőket, a kiállítás témája pedig a köszöntőhöz hasonló izgalmakat tartogat: Holokauszt és művészet. További „érdekesség”, hogy a kiállítás darabjai először látogatnak vidéki városba (ezúton is köszönjük Farkas Péter Barnabás úttörő munkásságát). A művek kivétel nélkül 1939 és 1945 között készültek olyan alkotóktól, akik elszenvedői voltak ilyen-olyan formában ennek a pár évnek.

Ha mást nem is, az tény, hogy a Canossa-járást kimaxolja az egykori lengető.

2. Eközben Putyin valószínűleg már visszavonulót fúj, ugyanis budapesti raszták „laza nótákkal” árasztották el az „orosz diktátor” budapesti nagykövetsége előtti terepet. A 444.hu szerint a tiltakozásért a Dubapest Hifi nevű soundsystem okolható, ám vannak kétségeink, hogy a szeretetről éneklő raszták üzenete eljut az orosz vezetőséghez.



Bukik már az orosz medve (Forrás: YouTube)

1. Új tartalmak és élő videók közzétételét is korlátozza a TikTok Oroszországban, az új orosz „álhírekről szóló törvény” miatt. Ennek értelmében akár 15 év börtönt is kaphat az, aki az orosz hadseregről álhíreket, hamis információkat terjeszt. Egyébként Oroszország saját szemszögéből ez egy logikus és szükséges lépés volt (tegyük hozzá, hogy mi számít „álhírnek”, azt majd ők maguk mondják meg), a TikTok mégis felfüggeszti az említett szolgáltatásait, amíg „felülvizsgálják a törvény biztonsági hatásait”. Ezzel kvázi elismerve, hogy a TikTok-ra felkerült videók nem feltétlenül és nem minden esetben tükrözik a valóságot, vagy annak vélt lenyomatát.



Egy szankció a sok közül. Számos szolgáltatását korlátozza a TikTok orosz területen (Forrás: Getty Images)

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info