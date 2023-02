Clara Wittkugelről (szökésben) azt írják, 2014-ig az FC St. Pauli csapatában rögbizett, majd a Hamburg Knights csapatában baseballozott. Egy 2020-as fotón látható, amint önkénteskedik a kieli Lighthouse Foundationnál. Az alapítvány beszámolójában Wittkugel a holtenaui tengerparti üdülőhelyen tett politikai akciójával büszkélkedik. Ezt írja: „Megváltoztattam az információs táblákat, és kiakasztottam például egy plakátot a tengerparti üdülőhelyen, amelyen a különböző náci szimbólumok láthatók. Ez nagyon fontos a jobboldali szélsőségek térnyerése elleni társadalmi küzdelemben.”

Moritz Schröterről (szökésben) sajnos nem írnak részletesebben, csak fotókat tettek közzé.

Tobias Edelhoff (letartóztatva) nevét viszont ismét megemlítik, hogy a Hammer-bande tagja volt. Korábban németországi támadásoknál a helyszínt figyelte meg , illetve bizonyítottan a helyszíneken is ott volt, de ellentmondó vallomásokat tett az ottlétének okairól. Vélhetően egyes támadásokban tevőlegesen is részt vett – autópályán való meneküléséről cikkeznek konkrét akciók után. 2019-ben került a német nyomozók látókörébe több támadás, illetve azokat megelőző megfigyelések kapcsán is: egy Bikaszem nevű hely elleni támadások és egy jobboldali, berlin-hellersdorfi tanár megfigyelése, majd megtámadása, amiért a tanár állítólag fellépett zenekarával egy hazafias rendezvényen.