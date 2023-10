Bizony, a Lapite Oludayo névre hallgató maki boldogan közölte a Telex nevű zsidó híroldallal, hogy nem pusztán folytatta a megkezdett állampolgársági vizsgáját, hanem sikeresen le is tette azt, így közel harminc év után végre hivatalosan is magyar állampolgár lehet...

Azt írta a hébereknek a banánzabáló, hogy több mint tíz év után vette a bátorságot, hogy folytassa a megkezdett vizsgát, a sok tanulásnak pedig meg is lett a gyümölcse, mert szeptember 20-án sikeresen letette az írásbeli után a szóbeli vizsgát is.

Mint írta, a bizottság is megjegyezte, hogy

látszik a sok munka, és biztosan a könyvből is sokat tanult.

Tanult. A könyvből.

Azt is hozzátette, hogy a tudás mellett a szerencse is melléállt, mert az egyik kedvenc tételét húzta, amelyben a "Himnusz, a hungarikumok és a honosítás voltak"...

A Himnuszt büszkén el is énekelte a bizottságnak (na ezért is kellene a szabad fegyverviselés hazánkban - a szerk.), ami a sikeres vizsga alapján alighanem jobban sikerült, mint amikor tíz éve a Budapest–Bamako-rali rajtjánál tette ugyanezt egy "szlovákiai" (írja a Telex...) magyar iskola énekkarával.

Az illedelmesen kopogtató erőforrás 2011-ben próbálkozott meg először az állampolgárság megszerzésével, akkor az írásbeli vizsgát le is tette, a népvándorlást (nahát...) és az Állami Számvevőszék feladatainak és működésének ismertetését húzta, és hiába kapott mentőkérdést Szent Istvánról (az meg ki volt?), végül nem sikerült átmennie.

Most viszont igen, úgyhogy az eredetileg a "nigériai celebet" most már tényleg csak egy lépés választja el attól, hogy Marco Rossihoz hasonlóan magyar állampolgár legyen. Rossi személyesen Novák Katalintól vehette át a papírjait, és Orbán Viktor is tett ki közös képet vele, készülhet tehát az újabb fideszes örömünnep, és a hely a Fradi VIP-szektorában , illetve Borkai jachtján...