Továbbra is minden fekete - Heti progresszió (CCLXI. rész)

December és advent második vasárnapján is szeretettel köszöntöm kedves olvasóinkat a Heti progresszió legújabb részével. Lássuk, mivel gazdagítjuk a rovatot így év vége előtt néhány héttel!

3. Nem mind arany, ami fénylik, ezt pedig most megtapasztalják azok is, akik bizalmat szavaztak a Hawk Tuah-lány, Hailey Welch Hawk Coin névre keresztelt kriptovalutájának

Welch az internet világának és a hirtelen jött, minden jogalapot nélkülöző pénznek és csillogásnak egy sajátos végterméke, aki nyáron lett híres egy rövid videóval, ahol egy szexualitással kapcsolatos témában köpést utánzott hangjával. Ha lehet is a dolgot viccesnek nevezni, az utána jött, érthetetlen népszerűség már inkább volt kínosan röhejes, pedig Welch rengeteg pénzt zsebelt be és sok helyen szerepelt a hirtelen jött népszerűség miatt.



Súlyos bukta a rajongóknak és befektetőknek

A 21 éves amerikai lány ezúttal saját kriptopénzt bocsájtott ki, ami rekordidő alatt értéktelenedett el, annak ellenére, hogy nagy hírverést kapott.

A Hawk Coin Solana blokkláncot használ, nem sokkal az indulása után pedig 490 millió dollárt ért, ami aztán 20 percen belül át is váltott 60 millióra, így a befektetők 430 millió dollárt buktak el rövid idő alatt.

Felmerült azonban, hogy a pénz mögött nem csak valódi befektetők állnak, és a nagy hírverés egy egyszerű csalás volt, hogy felhúzzák az árfolyamot, majd eladják saját Hawk Coinjaikat. Ezt a csalási formát „pump and dump” kifejezéssel illetik és sajnos gyakoriak a kriptopiac mozgalmas világában.

2. A Mi Hazánk meghívására Brüsszelben jártam a párt bajtársi közösségével, amelyről később majd írok részletesebben is, ám most „csak” ez az egy kép a fontos.

Az Európai Parlament előtt, a Luxemburg téren népes szír csoport tüntetett, természetesen a lázadók mellett, Aszadék ellen. Az eseménybe pont belefutottunk, így néhány percig én is tanúja lehettem a meglehetősen indulatos demonstrációnak, illetve készítettem képet is.



Készülnek már haza?

Már önmagában az is baljós jel, hogy Európa egyik meghatározó városában ilyen tüntetésre egyáltalán lehetőség volt, de most a fő kérdés mégis az, hogy most, amikor megbukott Aszad állama, vajon hazatérnek azok, akik a polgárháború miatt „menekültek el” onnan és jöttek Európába? A választ mindannyian tudjuk.

1. A leendő Harry Potter-sorozat alkotói láthatóan hűek ahhoz a diverzitáshoz, melyet már szeptemberben is boncolgattam e rovat keretein belül . Akkor azt írtam, hogy „könnyen lehet, hogy a sorozatban egy fekete Harryvel vagy Hermionéval találkozunk majd”, és a jelek szerint ismét nem tévedtem nagyot, így folytatódhat a sorozat a sorozatban, vagyis az, hogy hetek óta helyet kap egy olyan szekció a Heti progresszióban, ahol fekete színészek játszanak el nem nekik való szerepeket.

A készítők a rendkívül „európai” hangzású Paapa Essiedu-t szeretnék Perselus Piton szerepében látni, belső források szerint a szerződés is hamarosan megszületik . A „brit” színész már több híres és kevésbé híres sorozatban is szerepelt, most pedig célegyenesben van, hogy a sorozat készítőivel karöltve tönkretegye gyerekkorunk egyik kedvenc történetét.



Ismét sikerült eltalálni a színárnyalatokat (forrás: X)



Ha már egyszer SÖTÉT... (forrás: Szenszej Bá a Könyörtelen Facebook-oldal)

Mindenkinek nagyon köszönöm, akik anyagokat küldtek a hetiprogresszio@kuruc.info címre, ez természetesen a továbbiakban is üzemel. Mára búcsúzom, jövő héten pedig folytatás.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info