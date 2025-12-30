Extra :: 2025. december 30. 16:20 ::

Jöhetnek a reklámok a ChatGPT-be - méghozzá sunyi (zsidó) módon

Az OpenAI újfajta hirdetési formát tervez bevezetni a ChatGPT-ben, az úgynevezett „szponzorált tartalmakat”, amelyek könnyen lehet, hogy a szövegbe épülnek be, jelentősen befolyásolva a vásárlói döntéseket. A The Information szerint ugyanis az OpenAI a szponzorált tartalmakat fogja előnyben részesíteni a mesterséges intelligencia által adott válaszokban.



Illusztráció: The Information

A ChatGPT androidos alkalmazás korábbi, 1.2025.329 béta verziójában már egyszer megjelentek a hirdetésekre vonatkozó kódok. Az OpenAI nem sokkal később azonban levette a napirendről a hirdetések hozzáadását a chatbothoz, mondván, a Google Gemini fejlődése miatt muszáj a minőségre összpontosítaniuk. Most viszont úgy tűnik, hogy mégsem adták fel teljesen ezeket a terveket – ezt pedig az OpenAI szóvivője is elismerte.

Ahogy a ChatGPT egyre hatékonyabbá és szélesebb körben használttá válik, mi is keressük a módját, hogy továbbra is több intelligenciát kínáljunk mindenkinek. Ennek részeként azt vizsgáljuk, hogyan nézhetnének ki a termékünkben található hirdetések. Az emberek bizalmi kapcsolatban állnak a ChatGPT-vel, és minden megközelítést úgy tervezünk, hogy tiszteletben tartsa ezt a bizalmat.

Mi változhat?

Habár vannak prémium csomagok, amikre elő lehet fizetni, a ChatGPT alapvetően ingyenes, és hirdetéseket sem jelenít meg. Éppen ezért az emberek kezdenek jobban bízni ebben, mint a Google kereséseiben, nem véletlen, hogy rengetegen már a karácsonyi ajándékokat is az OpenAI programjának segítségével választották ki.

A ChatGPT-ben megjelenő hirdetések könnyen lehet, hogy felforgatják majd az internetes gazdaságot.

A szövegbe beágyazódó hirdetések ugyanis azt jelentenék, hogy az OpenAI úgy tár elénk személyre szabott hirdetéseket, hogy sokakban nem is tudatosul, hogy éppen eladnak nekik valamit. A Bleeping Computer szerint egyelőre nem világos, hogy mikor jelenhetnek meg az OpenAI platformján a hirdetések.