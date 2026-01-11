Extra :: 2026. január 11. 13:07 ::

Műanyag - Heti progresszió (CCCXVII. rész)

Dübörög tovább a Heti progresszió a hideg téli napokon is. Minden olvasói levelet ezúton köszönök, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is érdeklődve várja őket.

Most pedig vágjunk hát bele a legújabb részbe!

3. Vienna Würstel úgy került be a „negatív legek” csarnokába, hogy saját állítása szerint a világ legnagyobb ajkaival rendelkezik, összesen 18 millió forintot költött csak ajakfeltöltésre, összesen pedig 44 milliót plasztikai műtétekre . A Mallorcán élő nő természetesen influenszerként „dolgozik”, minden hónapban többször Frankfurtba repül, hogy feltöltsék ajkait. Vienna állapota odáig fajult, hogy testében több a műanyag, mint a testzsír.

A nő 18 éves kora óta végeztet magán plasztikai műtéteket, ekkor kapta első ajakfeltöltését is. Ahogy a videón is hallhatjuk, a túlzottan nagy ajkak már a normális beszédben is akadályozzák, mégsem áll le. Azonban nem csak ez az egy baj van vele. A kommentelők ugyan nem kímélik életstílusa miatt, többen Frankenstein-szerű szörnyanyának titulálják, ám őt ez egyáltalán nem zavarja, szimplán „gyűlölködőknek” nevezi őket. Természetesen nem szabad hagyni, hogy hozzászólók határozzák meg egy ember életét, azonban Vienna Würstelnek „barátnője” van, egy Jessy nevű nő, akivel egy három hónapos gyereket nevelnek együtt.

Vienna tehát nem az életvitelén, vagy azon gondolkodik el, normális-e, ha leszbikusok nevelnek egy gyereket, hanem mindenért a „gyűlölködőket” hibáztatja. „A gyűlölködők dühösek, hogy most már szülők vagyunk” – fejtette ki egy ízben a műanyag leszbikus a Love Don’t Judge című műsorban. Hovatovább azt is a kommentelők számlájára írja, hogy a gyermeket „miattuk fogják zaklatni”.

Úgy néz ki, Vienna nem csak ahhoz ért, hogyan kell minél több műanyagot beleerőltetni az ember testébe, de ahhoz is, miként kell tönkretenni egy kisgyerek életét már jó előre.

2. Tegnap szabadult rá a világra a Fidesz legújabb kongresszusa, ahol a jelöltek mellett felvonultatták a kormánypárthoz közel álló „holdudvart” is.

Természetesen ott volt a „celebként” működő, eredetileg a Beatricéből ismert Nagy Feró is, de most nem is a tegnapi napját idézzük fel, hanem még a karácsonyi „üdvözletéhez” nyúlunk vissza, mert nem maradhat ki a rovatunkból.

A korábban magát a „nemzeti rock feltalálójaként” hirdető énekesnek a karácsonyról is hanukázó zsidók elleni ausztráliai támadás jutott eszébe, mert hát nyilván annak „rengeteg köze” volt a keresztény ünnepnek, a videóhoz tartozó leírásban pedig sokatmondóan először kívánt „Boldog Hanukát”, és csak utána „békés karácsonyt”.

A prioritások ugyebár.

1. Végül pedig egy olvasónk által küldött kép egy svájci Lidlből, ahol egy kekszet, mogyorókrémet forgalmazó cég úgy gondolta, ezzel a hölggyel érdemes a leginkább hirdetni a termékeiket Európa kellős közepén.



Trendi reklám

Alkalmazkodnak az új trendekhez.

Most is mint mindig, ismételten köszönjük olvasóink aktivitását, egy hét múlva pedig ismét érkezünk az újabb Heti progresszióval.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info