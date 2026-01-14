Extra, Videók :: 2026. január 14. 09:35 ::

Pedofilvédőnek nevezték Trumpot egy gyárlátogatáson - azt válaszolta, fuck you, majd be is mutatott

Felfüggesztették állásából a Ford michigani gyárának egyik munkását, aki kiabálva pedofilvédőnek nevezte Donald Trumpot, amikor az amerikai elnök gyárlátogatáson vett részt. Az esetről készült videón látni, hogy az elnök kétszer is a bazdmeg szót tátogta válaszul, majd a középső ujját felmutatva intett be neki.

No, YOU go fuck yourself Donald Trump. Fuck all the way off. And when you’re done fucking off, take one more step and fuck off all over again, you rancid grievance machine. pic.twitter.com/SsIZnKie7x January 14, 2026

A Fehér Ház kommunikációs igazgatója a Washington Postnak küldött közleményében megerősítette , hogy a videón megörökített jelenet valóban megtörtént. Steven Cheung szerint az elnök „megfelelő és félreérhetetlen választ adott” a jellemzése szerint „vadul trágárságokat üvöltöző dühöngő őrült” kijelentésére.

Az eset a Detroit mellett található Dearbornban lévő Ford-gyárban történt, ahol az F-150 pickupokat, a legnépszerűbb amerikai autót gyártják. Az eseménnyel azt akarták bemutatni , hogy Trump milyen sokat tesz az amerikai ipar fellendítéséért. A Ford ügyvezető elnöke, Bill Ford a Detroit Free Pressnek kijelentette , hogy a látogatás jól sikerült, és a munkások 99 százaléka megfelelően viselkedett, hozzátéve, hogy házigazdaként szégyellte magát a beszólás miatt

Az autóipari dolgozókat védő UAW szakszervezet szóvivője a Detriot Free Pressnek az eset után csak annyit mondott, hogy egy munkást felfüggesztettek az eset után, de azt már nem engedélyezték, hogy a nevét közzétegyék. A dolgozó azonban nyilatkozott a Washington Postnak.

A negyvenéves TJ Sabula közölte, hogy ő volt, aki bekiabált Trumpnak, és megerősítette, hogy az ellene indított vizsgálat idejére felfüggesztették az állásából. A férfi közölte, hogy egyáltalán nem bánta meg tettét, hozzátéve, hogy szerinte politikai okokból indítottak eljárást ellene, mert „kínos helyzetbe hozta Trumpot a barátai előtt”. Elmondása szerint nagyjából húsz méternyire lehetett az elnöktől, aki tisztán hallotta, hogy mit mondott neki.

A magát függetlennek mondó férfi, aki közlése szerint több republikánus politikusra is szavazott korábban, megerősítette, hogy az Epstein-akták kapcsán nevezte pedofilvédőnek az amerikai elnököt. Az amerikai kongresszus tavaly év végén arra kötelezte az amerikai kormányzatot, hogy hozzanak nyilvánosságra minden nyomozati iratot, amik a szexuális bűnöző Jeffrey Epstein ellen indított nyomozás alatt keletkeztek, de az igazságügyi minisztérium ezt a decemberi határidőre nem tette meg, és eddig kevesebb mint az 1 százalékát hozták nyilvánosságra.

(Telex nyomán)