A bejelentkezési képernyő – Heti progresszió (CCCXVIII. rész)

Dübörög tovább az év első hónapja, no és persze vele együtt a soron következő Heti progresszió is. Minden kedves olvasónak köszönöm a közreműködést, lássuk is, mit tartogat számunkra ez a hét!

3. Ezt a németországi Kauflandban, olvasónk által talált LEGO-készletet egészen bizonyosan.



Németországra szabva

Nem éppen német igényekre lett szabva a játék doboza, mely egyébként a DUPLO-családba tartozik, tehát kifejezetten kisgyermekeknek készült.

Úgy tűnik, ez a készségfejlesztő játék – jobban mondva a csomagolása – inkább az afrikai piacra lett tervezve.

2. Kedves olvasónk egy egész képcsokorral lepett meg minket, ebből most ezt a Facebook-kezdőképernyőt használjuk fel, amely elég gatyán néz ki, főleg, ha a magyar vonatkozásból nézzük.



Felfedezés

Zuckerbergék szeretik túltolni.

1. „Nagyon gondos” munkát végzett a Mattel a legújabb Barbie-val, amely nem lett más, mint autista.

Manapság egyre több gyerek szenved autizmusban (vagy legalábbis így diagnosztizálják őket), cseppet sem meglepő, hogy a meglehetősen „alternatív” Barbie-alkotásokban is érdekelt Mattel előbb vagy utóbb ezt a réteget a becélozta.

A cél, hogy „minél több gyerek találja meg magát a Barbie játékokban”, a Mattel pedig az ilyen gesztusokkal ösztönzi őket arra, hogy tényleg olyasmikkel játszanak, amelyek hűen tükrözik a körülöttük lévő világot.

A játékot a Autistic Self Advocacy Network közreműködésével alkották meg, úgy, hogy a Barbie megfelelően tükrözze az autista jegyeket. A játék szemei kicsit oldalra néznek (vannak autisták, akik kerülik a szemkontaktust), illetve a Barbie csuklója és karja hajlik, azt bemutatva, hogy az önismétlő mozdulatok sokszor segítenek nekik, hogy jobban feldolgozzák ah információkat, vagy kifejezzék az izgatottságukat.



Új játék a láthatáron (fotó: X)

A Barbie jobb kezében egy pink fidget spinner van, ami segít a stressz csökkentésében, a rózsaszín fejhallgató azt jelképezi, hogy az autistákra nézve komoly veszélyt jelenthet az érzékszervi túlterhelés, másik kezébe pedig egy tablet került, ami a mindennapos kommunikációban nyújt segítséget.

Az elmúlt években több hasonló Barbie is a boltok polcaira került. Volt itt már hallókészülékes, kerekesszékes, de cukorbeteg modell is.

Mára megköszönöm a figyelmet, a hetiprogresszio@kuruc.info pedig éjjel-nappal várja olvasóink leveleit.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info