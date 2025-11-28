Kultúra :: 2025. november 28. 10:35

Vér, Hit és Magyar Dicsőség: Éledjen újjá a keresztes hadjáratok kora – Képregény készül a magyar hősökről!

Az alábbiakban az alkotó kér segítséget a mű a elkészültéhez.

Tisztelt Olvasók, Magyar Testvéreink!

Egy olyan korban élünk, amikor a történelmünket sokszor mások írják, vagy éppen elhallgatják dicső tetteinket. Fontos, hogy mi magunk emeljünk emléket őseinknek, ápoljuk hagyományainkat, kultúránkat, hitünket. Most egy különleges, hiánypótló vállalkozáshoz kérjük a nemzeti érzelmű olvasók támogatását: készül a „Keresztesek” című, nagyszabású történelmi képregény-trilógia első része.

Miről szól a történet? A „Keresztesek” nem egy tündérmese. Ez a kőkemény valóság, a vérrel és verítékkel írt történelem. A cselekmény a somogyvári apátság csendjétől a nándorfehérvári táboron át egészen a fülledt, veszélyekkel teli Szentföldig, Acre kikötőjéig ível. A lapokon megelevenedik a III. Béla királyunk által támogatott keresztes hadjárat, ahol a magyar Comes, oldalán a hűséges kun harcossal, Kavassal, vállvetve küzd a hit védelmében. Találkozhatunk a Templomos Lovagrend fanatikus harcosaival, átélhetjük a középkori csaták brutális nyersességét, a hit erejét és az emberi sorsok drámáját. Ez a mű tisztelgés azok előtt, akik karddal a kézben védték a keresztény Európát és a Magyar Királyságot.

Miért van szükség a segítségre? Ez a projekt független, magyar alkotás. Nem áll mögötte semmilyen globális kiadó, csupán az alkotói elhivatottság és a ti támogatásotok. Ahhoz, hogy ez a történet olyan minőségben jelenhessen meg, amilyet a témája megérdemel – részletgazdag rajzokkal, történelmi hűséggel –, szükségünk van az előjegyzésekre és a támogatói közösség erejére. Hőseink itt büszkén viselik a keresztet mellükön, és megalkuvás nélkül tartanak ki azon eszmék mellett, melyeket mi is képviselünk.

Exkluzív kiadások gyűjtőknek és a legelkötelezettebbeknek: A képregényt többféle változatban tesszük elérhetővé, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt:

Normál, puhatáblás kiadás: Mindenki számára elérhető, minőségi kivitelben.

Limitált, sorszámozott keménytáblás díszkiadások: Az igazi gyűjtőknek, akik nemcsak olvasni, de őrizni is szeretnék ezt a kincset. Ezek a példányok szigorúan limitáltak és más-más színű keretborítóval készülnek, így valódi eszmei értéket képviselnek: /99 példány /50 példány /25 példány /10 példány /5 példány ÉS AZ EGYETLEN: az 1/1-es sorszámú, egyedi példány!



Lépj be a történelembe! – Különleges támogatói lehetőség: Szeretnéd, ha az arcod örökre fennmaradna egy történelmi mű lapjain? Most lehetőséget biztosítunk arra, hogy a legbőkezűbb támogatóink maguk is a képregény szereplőivé váljanak. Lehetsz egy bátor milites a nándorfehérvári táborban, egy szerzetes a somogyvári apátságban, vagy egy keresztes lovag Acre falainál. A rajzoló a te vonásaidat örökíti meg a mellékszereplők között, így nemcsak támogatója, hanem részese is leszel a legendának!

Hogyan támogathatod a projektet? Ne hagyd, hogy a múltunk feledésbe merüljön! Ha szeretnéd a kezedben tartani ezt a művet, vagy támogatnád a létrejöttét, jelezd előjegyzési szándékodat az alábbi e-mail-címen. Itt kaphatsz bővebb tájékoztatást a limitált verziók árairól és a szereplővé válás feltételeiről is.

Ízelítő a képregényből:

Előjegyzés és információ: info@mle.co.hu

Ha pedig anyagilag is hozzá tudnál járulni a készítéshez, megjelenéshez, akkor a következő számlaszámra utalhatsz: Rack Róbert - 50800018-11068941

Minden apró adománynak örülünk, és hálás szívvel gondolunk minden támogatóra!

Mutassuk meg, hogy van igény a minőségi, magyar történelmi alkotásokra! Éledjen újjá a keresztesek kora, zúgjon újra a csatakiáltás!

Adjon Isten szebb jövőt!