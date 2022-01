Koronavírus :: 2022. január 30. 23:17 ::

Megesik, hogy a progresszív covidtálibok helyett az igazi tálibok menedékére számíthat egy nem házas várandós nő

Egy új-zélandi újságírónő nyílt levelet írt a New Zealand Heraldba arról, hogy hiába terhes, az ország szigorú beutazási járványkorlátozásai miatt nem tudott hazatérni, ezért kénytelen volt Afganisztánba utazni, ahol a tálibok adtak neki menedéket, amíg rendeződik a helyzete – írja a Guardian.

Charlotte Bellis korábban az Al Jazeera afganisztáni tudósítója volt, és többek között az amerikai csapatok kivonulásáról és a tálibok augusztusi hatalomátvételéről is tudósított. „Úgy ismerhetnek, mint az új-zélandi újságírót, aki az első sajtótájékoztatójukon megkérdezte a tálibokat: »Mit fognak tenni a nők és a lányok jogainak védelméért?«” – írta a nyílt levélben.

Egy héttel a sajtótájékoztató után fogant meg Bellis lánya, akit májusra várnak, amit egyébként csodának tart, mert korábban az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke. Novemberben fel is mondott, és Belgiumba utaztak az odavalósi párjával, a New York Timesnak is dolgozó fotós Jim Huylebroekkel. Ott azonban nem maradhattak sokáig, mivel Bellis nem belga állampolgár. Egyetlen helyre volt a lakhatást is lehetővé tevő vízumuk: Afganisztánba. Ezért kapcsolatba lépett tálib kontaktjaival, akik azt mondták, ha visszatér az országba, minden rendben lesz, annak ellenére, hogy nem házas. „Csak mondd azt, hogy házas vagy, és ha a helyzet eszkalálódik, hívj minket. Ne aggódj” – nyugtatták.

Amikor a tálibok ajánlanak neked – egy terhes, nem házas nőnek – menedéket, tudhatod, hogy valami nem stimmel

– írta Bellis.

Ez a kép 2019 augusztusában készült róla az egyik kabuli tudósítása során:



Fotók: Charlotte Bellis Instagram-oldala

Új-Zéland már a világjárvány kezdete óta híresen szigorú intézkedésekkel igyekszik útját állni a koronavírus terjedésének, ezért az első hullámok alatt sikerült is nagyrészt vírusmentesnek maradniuk, bár az újabb, gyorsabban terjedő variánsok megjelenése óta ez a stratégia egyre kevésbé tűnik tarthatónak, ezért a kormány is elsősorban az átoltottság növelésén dolgozik. A szigort azonban továbbra is fenntartják, olyannyira, hogy Jacinda Ardern miniszterelnök egy hete a saját esküvőjét is lefújta az általa bejelentett új korlátozások miatt, majd szombaton bejelentette, hogy önkéntes karanténba vonul, miután egy fertőzöttel találkozott.

Bellis azért nem tudott hazatérni Új-Zélandra, mert a járvány miatt szigorú beutazási szabályok vannak érvényben, még az új-zélandi állampolgároknak is a hadsereg által felügyelt karanténhotelekben kell hosszú karantént tölteniük, és a korlátozott férőhelyek miatt több ezren várnak arra külföldön rekedve, hogy hazautazhassanak.

Visszagondoltam augusztusra, és arra, hogy milyen brutálisan ironikus, hogy akkor a tálibokat kérdeztem, mit tesznek, hogy biztosítsák a nők és a lányok jogait. Most pedig ugyanezt a kérdést a saját kormányomnak teszem fel

– írta.

A járványkezelésért felelős új-zélandi miniszter, Chris Hipkins a nyílt levélre azt válaszolta, hogy kérte a történtek kivizsgálását, mert Bellis esete „első ránézésre további magyarázatra szorul”. A beutazóknak fenntartott karanténrendszert irányító Chris Bunny szerint a Bellis által beadott sürgősségi kérelme nem tett eleget a követelményeknek, ezért már korábban kapcsolatba is léptek az újságírónővel, hogy beadjon egy megfelelő kérelmet, ami a hatóságok segítőkészségét mutatja.

Bellis szerint miután beszélt ügyvédekkel és politikusokkal, az ügye a jelek szerint előremozdult, bár a beutazását még továbbra sem engedélyezték.

(Telex nyomán)