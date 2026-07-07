LMBTQP+, Videók :: 2026. július 7. 18:36 ::

(Még) nem számít az örökbefogadásnál a szülők szexuális irányultsága

A hatóságok nem vizsgálják a szülők szexuális irányultságát a gyermek örökbefogadása előtt, ez a kérdés fel sem merül – mondta a szakember azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter legutóbb a cigány gyermekek "meleg" pároknak való örökbeadása mellett kampányolt az Országgyűlésben.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus elmondta, azt viszont nagyon is figyelembe veszik, hogy a jelentkező mennyire bír stabil mentális egészséggel.

A szakértő arról is beszélt, hogy ma már tudjuk: a szexuális irányultság kétharmad részben a környezeti hatásoktól függ, míg arra semmilyen bizonyíték nincs, hogy genetikai háttere lenne. Ezért is fontos, hogy nagyon figyeljünk arra, milyen hatások érik kicsi koruktól kezdve a gyermekeinket.