A hatóságok nem vizsgálják a szülők szexuális irányultságát a gyermek örökbefogadása előtt, ez a kérdés fel sem merül – mondta a szakember azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter legutóbb a cigány gyermekek "meleg" pároknak való örökbeadása mellett kampányolt az Országgyűlésben.
Hal Melinda klinikai szakpszichológus elmondta, azt viszont nagyon is figyelembe veszik, hogy a jelentkező mennyire bír stabil mentális egészséggel.
A szakértő arról is beszélt, hogy ma már tudjuk: a szexuális irányultság kétharmad részben a környezeti hatásoktól függ, míg arra semmilyen bizonyíték nincs, hogy genetikai háttere lenne. Ezért is fontos, hogy nagyon figyeljünk arra, milyen hatások érik kicsi koruktól kezdve a gyermekeinket.
A Családi Büszkeség Menete előtt a Jelen Podcastban Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke és Hal Melinda Virághalmy Sarolta szerkesztő-műsorvezetővel beszélgetett.