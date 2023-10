Háború :: 2023. október 16. 19:48 ::

Gránátos és géppuskás - azzal dicsekszenek Ukrajnában, hogy lányaikat és asszonyaikat is mészárszékre küldik

Két év alatt negyven százalékkal nőtt a nők aránya az ukrán hadseregben - ismertette hétfőn Telegram-oldalán a kijevi védelmi minisztérium.

"A női katonák száma az ukrán fegyveres erőkben 2021-hez képest 40 százalékkal, vagyis 12 ezer fővel nőtt. Jelenleg az ukrán fegyveres erők soraiban csaknem 43 ezer női katona szolgál" - olvasható a bejegyzésben.

Az ukrán védelmi tárca azt is hangsúlyozta, hogy a nők számára feloldották az összes - szolgálattal kapcsolatos - korlátozást. Míg a nők korábban főként egészségügyi, kommunikációs, könyvelői, adminisztratív tisztségekben, illetve szakácsként szolgáltak, addig "mostanra a nők a katonaságnál sofőrként, gránátosként, felderítőcsoport parancsnokának helyetteseként, páncélozott gyalogsági járművek parancsnokaként, karbantartóként, géppuskásként és mesterlövészként is szolgálhatnak" - derült ki a közlemény felsorolásából.

Korábban 18-tól a 40. életévig köthettek szerződést a nők a hadsereggel, de a jelen szabályozás már ezen is változtatott, s most már 18-tól 60 éves korig van erre lehetőségük, ahogy a férfiak estében is.

Az ukrán védelmi minisztérium felidézte, hogy 2019-től a kijevi vezetés a katonai főiskolákat is megnyitotta a fiatal nők előtt.

(MTI)