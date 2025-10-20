Háború, Elcsatolt részek :: 2025. október 20. 16:32 ::

Kiterjedt emberkereskedelmi hálózatot lepleztek le Kárpátalján

Több mint 270 embert állítanak bíróság elé Kárpátalján, amiért közreműködtek több száz hadköteles férfi illegális határátlépésének megszervezésében és külföldre szöktetésében - tette közzé hivatalos Telegram-csatornáján Ukrajna főügyészének hivatala.

A bírósághoz idén 174 vádiratot nyújtottak be, és 395 személyt tartóztattak le, amikor megpróbáltak elmenekülni Ukrajnából. A szervezők által remélt illegális haszon összege meghaladja az 1,6 millió amerikai dollárt - közölte főügyészség.

Összességében 2025-ben a megye bíróságai már 18 ítéletet hirdettek ki 20 személy ügyében katonaköteles korú férfiak szervezett illegális átcsempészéséért az államhatáron, az ügyek jelentős hányada még a bírósági tárgyalás szakaszában van.

A főügyészség közleménye a legutóbbi esetek között kiemeli a Beregszászi Járásbíróságnak egy 23 éves, Técsői járási szentmihálykörtvélyesi lakos ellen hozott elmarasztaló ítéletét, aki egy társával együtt két férfit próbált átcsempészni Magyarországra 3500-5000 dollár fejében. A büntetett előéletű férfit a határőrök Beregszásztól pár kilométerre, Nagybakta falu közelében tartóztatták fel. Az embercsempészt a bíróság bűnösnek találta, és 6 év szabadságvesztésre ítélte.

Szintén a Beregszászi járásban elítéltek egy büntetett előéletű 26 éves helyi lakost, aki megszervezte két - Kirovohrad, illetve Zaporizzsja megyéből érkezett - férfi Magyarországra történő átjuttatását. A csoportot az államhatár mellett tartóztatták fel a határőrök. Az ügyészség bizonyította a férfi bűnösségét, amiért a bíróság 5 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte őt.

Az Ungvári járásban az év eleje óta 3 embert ítéltek letöltendő szabadságvesztésre hadköteles személyek államhatáron történő illegális átjuttatásáért - jelentette Ukrajna főügyészének hivatala.

(MTI)