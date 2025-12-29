Háború :: 2025. december 29. 20:50 ::

Az oroszok azt állítják, Zelenszkijék drónokkal támadták Putyin rezidenciáját

Megdöbbent és felháborodott Donald Trump amerikai államfő azon, hogy Kijev megkísérelte Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját drónokkal támadni a novgorodi régióban - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója újságíróknak hétfőn Moszkvában.

"Putyin felhívta kollégája figyelmét arra, (...) hogy gyakorlatilag közvetlenül azután, hogy az amerikai fél szerint sikeres tárgyalási forduló zajlott Mar-a-Lagóban, a kijevi rezsim terrortámadást indított, amelyben tömegesen vetett be nagy hatótávolságú drónokat. (...) A magunk részéről egyértelműen kijelentettük, hogy az ilyen felelőtlen terrorcselekmények természetesen nem maradnak komoly válasz nélkül" - mondta Usakov a két elnök újabb, a vasárnapi óta a második telefonbeszélgetéséről beszámolva.

A tisztségviselő szerint a támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével, amelyeket, mint mondta, az orosz légvédelem megsemmisített.

Usakov beszámolója szerint az amerikai elnök az ukrán "terrortámadás" kísérletéről szólva kijelentette, hogy még csak elképzelni sem tudott "ilyen őrült cselekményeket".

"Ez kétségtelenül hatással lesz az amerikai megközelítésre a Zelenszkijjel való együttműködés terén, akinek a jelenlegi adminisztráció, ahogy Trump maga is elmondta, hál ’Istennek, nem adott Tomahawk rakétákat" - fogalmazott Usakov.

A moszkvai beszámoló értelmében Trump tájékoztatta Putyint a Zelenszkijjel folytatott tárgylásairól.

"Zelenszkijnek azt javasolták, hogy ne is próbáljon meg pihenőt szerezni fegyveres erőinek, hanem inkább egy olyan átfogó megállapodás elérésére törekedjen, amely a fegyveres konfliktus valós befejezéséhez vezet" - mondta Usakov.

Putyin közölte Trumppal, hogy Moszkva Kijev javaslatait a helyzet rendezésével kapcsolatban olyan értelmezési kísérletnek tekinti, amelynek segítségével elkerülhetné a kötelezettségvállalásokat. Közölte, hogy Oroszország álláspontja felülvizsgálatra kerül számos, a korábban az Egyesült Államokkal kötött megállapodást és Ukrajnával kapcsolatos megoldást illetően.

"Ezt nagyon egyértelmű bejelentettük. Az amerikaiaknak ezt megértéssel kell fogadniuk. A Kijev által gyakorolt állami terrorizmus alapján az orosz fél nem cselekedhet másképp" - hangoztatta Usakov.

A tanácsadó beszámolója szerint Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva szorosan és eredményesen kíván együttműködni Washingtonnal a béke elérése érdekében.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt "hangoztatta", hogy Oroszország a kijevi rezsim terrortámadása után sem szándékozik kilépni az Egyesült Államokkal elkezdett tárgyalási folyamatból. Lavrov azt is mondta, hogy a Putyin rezidenciája elleni dróntámadást elhárították.

Zelenszkij: hazugság, hogy megpróbáltak csapást mérni az orosz elnök rezidenciájára

Volodimir Zelenszkij hétfőn visszautasította Moszkva azon vádját, hogy ukrán erők megpróbáltak csapást mérni Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorod megyében található rezidenciájára. Az elnök azt hangoztatta, hogy "hazugságok újabb fordulójáról" van szó.

A WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson keresztül újságíróknak azt mondta, hogy ilyen nyilatkozatokkal Oroszország igyekszik aláásni az ukrán-amerikai béketárgyalásokon elért eredményeket, és ürügyet találni ukrán kormányzati épületek elleni csapásokhoz Kijevben.

Sürgette egyben Donald Trump amerikai elnököt, hogy megfelelő mértékben reagáljon az orosz fenyegetésekre.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig arra szólította fel a világ vezető politikusait, hogy ítéljék el az orosz "manipulációkat", mondván, hogy Moszkva "hamis ürügyet" keres a további csapásokhoz szomszédja ellen.

"Bevett orosz taktika: vádold azzal a másik felet, amit te teszel, vagy tervezel" - írta az X-en Szibiha.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy december 29-re virradóra a kijevi vezetés 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin rezidenciáját, de a pilóta nélküli repülő eszközök mindegyikét megsemmisítette a légvédelem. Hangsúlyozta, hogy a támadást az ukrajnai rendezést szolgáló intenzív amerikai-orosz tárgyalások közepette hajtották végre, és hogy "az ilyen esztelen cselekmények nem maradnak válasz nélkül".





91 drones used, none hit their mark



BUT ‘given the final degeneration of the criminal Kiev regime…Russia’s negotiating position will be revised’ pic.twitter.com/xDkXwlNg9i LISTEN to Lavrov’s full account of Ukraine’s ‘terrorist attack’ on Putin’s residence91 drones used, none hit their markBUT ‘given the final degeneration of the criminal Kiev regime…Russia’s negotiating position will be revised’ https://t.co/6QEfMFk4y0 December 29, 2025

(MTI nyomán)