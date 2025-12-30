Háború :: 2025. december 30. 12:13 ::

Ukrán légierő: rakétákkal és drónokkal támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 2 Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 60 drónnal mért csapást ukrajnai célpontokra keddre virradóra, a légvédelem a támadóeszközök 85 százalékát megsemmisítette, azonban öt helyszínen károk keletkeztek, és civilek sebesültek meg - közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem egy ballisztikus rakétát, valamint 52 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, öt helyszínen egy rakéta és 8 drón célba talált - jelentette kedden a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Az Ukrajna déli részén fekvő Zaporizzsjában az éjszakai orosz légicsapás következtében károk keletkeztek, és tűz ütött ki egy infrastrukturális létesítményben, egy ember megsebesült - jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség. A robbanáshullám több közeli épületet megrongált: az eddigi adatok szerint két többszintes lakóházban és négy családi házban keletkeztek károk.

Az orosz hadsereg drónokkal támadta Dnyipropetrovszk megye két járását, egy ember megsebesült - közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Vezető ukrán hírügynökségek egybehangzó jelentései szerint az elektromos energia hiánya miatt országosan áramkorlátozások vannak érvényben, Kijevben ideiglenesen 16 trolibuszvonalon függesztették fel a közlekedést, Odesszában pedig több mint két hete nem járnak a villamosok és a trolik.

(MTI)