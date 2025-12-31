Háború :: 2025. december 31. 10:42 ::

Litvánia már az orosz határ közelében lévő hidak felrobbantását készíti elő

Elkezdődtek a munkálatok azokon a litvániai hidakon, amelyek a belorusz határ közelében találhatók – írta a litván LRT hírportál nyomán az Index.

A litván lap megkeresésére a hadsereg közölte, hogy a munkálatok az Oroszországgal és Belarusszal közös határ mentén húzódó balti védelmi vonal előkészítésének részeként zajlanak.

A terv szerint a hidakat „robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel” látják el.





A hidakat és utakat a természeti akadályok elhelyezkedése és stratégiai jelentőségük alapján választják ki Litvánia védelmi rendszerében – közölte a litván hadsereg.

A fegyveres erők közlése szerint már több tucat telepet létesítettek a határ közelében tankakadályok tárolására. A kulcsfontosságú utak védelme érdekében pedig fák ültetésén, valamint az öntözőárkok mélyítésén dolgoznak.





Egy esetleges konfliktusra való felkészülést az élet más területeihez hasonlóan rendszeres, hosszú távú tevékenységként kell tekinteni – nyilatkozta az LRT-nek Gintautas Ciunis őrnagy, a litván hadsereg kommunikációs vezetője.

A litván fegyveres erők mindig ugyanazt az álláspontot képviselték: először is, hogy Oroszország fenyegetése hosszú távon fennmarad. Ez az egyik hátrány, amellyel a litván állam több száz éve együtt él, és valószínűleg továbbra is együtt fog élni – tette hozzá Ciunis.

Az őrnagy hangsúlyozta, hogy „éppen emiatt elengedhetetlen az állandó készültség, és minél intenzívebb ez, annál hatékonyabb az elrettentés”.

A balti védelmi vonal kiépítése Litvánia, Lettország és Észtország közös projektje, amely az orosz és belorusz határ menti védelmi képességek megerősítését célozza.