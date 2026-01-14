Háború :: 2026. január 14. 09:07 ::

Egyre súlyosabb az áramszünet Kijevben

Egyre súlyosabb az áramszünet Kijevben, miután orosz csapás érte a hálózatot. Szerhij Kovalenko, a Jaszno energetikai vállalat vezetője arról számolt be, hogy az ukrán fővárosban a Dnyeper mindkét partján romlott a helyzet.

Mikola Kolesznyik energiaügyi miniszterhelyettes kijelentette, hogy a helyreállítási munkálatok folyamatosak, azt azonban nem lehet tudni, mikorra állhat helyre a szolgáltatás.

Ráadásul ma az ország valamennyi régiójában áramkimaradással kell számolni, mivel az orosz támadások kárt tettek a hálózatban.