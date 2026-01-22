Háború :: 2026. január 22. 18:40 ::

Franciaország feltartóztatta az orosz árnyékflotta egyik tartályhajóját

Feltartóztatott a francia haditengerészet csütörtökön a Földközi-tengeren egy Oroszországból érkező olajszállító hajót, amelyről feltételezhető, hogy az Ukrajna elleni agressziós háborút finanszírozó árnyékflottához tartozik - jelentette be Emmanuel Macron államfő.

Ezt a "nemzetközi szankciók alatt álló és feltelezhetően hamis zászló" alatt hajózó tankert, a Grinch-et "több szövetségesünk közreműködésével" fogtuk el - írta a francia elnök az X közösségi oldalon közzétett üzenetében, hozzátéve, hogy "a hajót letérítették útjáról", és "eljárás indult".

A Földközi-tenger prefektusa közleményben további részleteket közölt erről a "szövetségeseinkkel, köztük az Egyesült Királysággal együttműködésben végzett akcióról", amely "a nyílt tengeren" történt Spanyolország és Észak-Afrika között, a Barents-tenger sarkvidéki kikötőjéből, "Murmanszkból érkező Grinch tartályhajó" fedélzetén.

A tankert "a hajó nemzetiségének ellenőrzése céljából" tartóztatták fel, s "a dokumentumok vizsgálata megerősítette a zászló szabályosságával kapcsolatos kétségeket", "amit jeleztünk a marseille-i ügyészségen" - írta a tengeri prefektúra, hozzátéve, hogy a hajót "jelenleg a francia haditengerészet hajói kísérik egy horgonyzási helyre a további ellenőrzések lefolytatása céljából".

Emmanuel Macron szerint ez a "szigorúan az ENSZ tengerjogi egyezményének betartásával" végrehajtott feltartóztatás azt bizonyítja, hogy Franciaország "elkötelezett a nemzetközi jog betartatása és az Oroszország árnyékflottája elleni szankciók hatékonyságának biztosítása mellett", amelynek "tevékenysége hozzájárul az Ukrajna elleni agressziós háború finanszírozásához".

A Grinch olajszállító ezen a néven szerepel az Egyesült Királyság által szankcionált orosz árnyékflotta hajóinak listáján, és Carl néven az Európai Unió és az Egyesült Államok által összeállított listán.

A hajók nyomonkövetésére szakosodott marinetraffic.com weboldal szerint a 249 méter hosszú tanker a lefoglalás pillanatában kelet felé tartott, Almería (Spanyolország) és Orán (Algéria) között, a Comore-szigetek zászlaja alatt.

A francia fegyveres erők vezérkara által közzétett felvételek szerint legalább két helikopter és egy haditengerészeti hajó vett részt a feltartóztatásban, amelynek nyomán egy csuklyás katonákból álló "ellenőrzőcsapat" szállt fel a Grinch fedélzetére.

A francia hatóságok legutóbb szeptemberben tartóztattak fel egy ilyen orosz tartályhajót - akkor az Atlanti-óceánon -, amely lehetővé teszi Moszkva számára, hogy kikerülje a nyugati szankciókat és exportálja olaját. A Boracay nevű tanker - amely szerepelt az Európai Unió által szankcionált hajók listáján - végül hat nappal később tudott újra kihajózni. Kapitányát februárra beidézték a nyugat-franciaországi Brest bíróságára, ahol "ellenszegüléssel" vádolják.

Emmanuel Macron október elején "lépésre" szólította fel az európaiakat ezen hajók feltartóztatása érdekében. Az államfő szerint a flottához köthető olajkereskedelem több mint 30 milliárd eurót jelent Oroszország költségvetésének, és lehetővé teszi az Ukrajna elleni háborús erőfeszítések 30-40 százalékának finanszírozását.

Az Európai Unió szerint 598 hajó tartozik az orosz árnyékflottához, ellenük uniós szankciók vannak érvényben.

(MTI)