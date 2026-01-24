Háború :: 2026. január 24. 21:25 ::

Orosz védelmi tárca: újabb települést foglalt el a hadsereg

Az orosz hadsereg újabb ukrajnai települést foglalt el szombaton, és az elmúlt éjszaka 137 ukrán drónt megsemmisített az orosz védelmi minisztérium szombat délelőtti összegzése szerint.

A minisztérium Telegramon közzétett közleménye szerint erőik elfoglalták Sztaricja falut, amely Ukrajna második legnagyobb városától, Harkivtól mintegy 43 kilométerre északkeletre található.

Az ukrán hatóságok egyelőre nem kommentálták az orosz bejelentést.

Pénteken a Sztaricjától mintegy 8 kilométerre északnyugatra található Sziminovka elfoglalását jelentette be az orosz hadsereg.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint a légvédelem az amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők négy rakétáját és 137 drónt lőtt le.

Az orosz minisztérium adatai szerint a háború kezdete óta egyebek között 670 ukrán repülőgépet, 283 helikoptert, 110 949 drónt, 646 légvédelmi rakétarendszert, 27 292 tankot és egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 52 675 különleges katonai járművet semmisítettek meg.

(MTI)